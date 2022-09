Francesca Romana Malato e Fabio Cerza: chi sono i genitori di Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti

Francesca Romana Malato e Fabio Cerza sono i genitori di Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti, ovvero i consuoceri, come si suol dire, di Michele Hunziker e il cantante Eros Ramazzotti. Francesca è una manager mentre Fabio, il marito, è Direttore del reparto di Ortopedia presso il NOC, il nuovo Ospedale dei Castelli Romani.

La biografia e la carriera dei genitori di Goffredo Cerza

Nello specifico la mamma di Goffredo ricopre il ruolo di Direttore Generale presso il LAB Aurelia SRL, un poliambulatorio di Roma. Anche il compagno, come detto, lavora nella sanità. Per lui, al momento, il posto di Direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia nel nuovo Ospedale dei Castelli, inaugurato prima della pandemia.

Vita privata

La loro vita privata è stata ‘scossa’, in positivo s’intende, dalla notizia dell’arrivo di una nipotina. Che in realtà è però la seconda considerando che l’altra loro figlia, Carolina, era già mamma. Aurora Ramazzotti ha infatti annunciato di essere incinta, malgrado la notizia della gravidanza circolasse da tempo. Il gossip attorno alla coppia era già partito da tempo ma sia Aurora che Goffredo non avevano mai smentito né confermato la notizia: fino a pochi giorni fa quando sono usciti allo scoperto con i fan anche sui social. I rapporti in famiglia sono ottimi considerando anche i tanti scatti social postati nel tempo.