‘Aurora Ramazzotti incinta, ma di pochi mesi’, Signorini: ‘Non avrei dovuto pubblicare la notizia’

Aurora Ramazzotti è incinta e arriva la conferma di Alfonso Signorini. La showgirl però sarebbe in dolce attesa da non oltre quattro mesi, come scriveva invece il giornale di Signorini lanciano per primo la notizia.

Aurora Ramazzotti incinta: Signorini fa un passo indietro

“Ho saputo solo dopo che non aveva ancora superato il terzo mese”, ha ammesso Signorini. “Se lo avessi saputo non avrei pubblicato la notizia, ma mi dicono che ora va tutto bene e che lei sia felicissima”, racconta al Corriere della Sera.

Signorini e gli scoop su Blasi e Totti: “Ho campato di rendita”

“Abbiamo vissuto di rendita per tutta l’estate”, ammette il direttore di Chi riferendosi a tutte le notizie uscite sulla separazione tra Blasi e Totti. Alla domanda sullo scoop più venduto risponde “le nozze Falchi Ricucci”, ma su quello di cui è più orgoglioso dopo 27 anni di carriera è “Il bacio di Pavarotti a Nicoletta Mantovani: 1 milione e 600mila copie esaurite in tre giorni. Lo ripresero in tutto il mondo ed era frutto della mia amicizia personale con il tenore”.

È finito l’amore con Paolo Galimberti

“Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è bene chiudere, ma gli vorrò sempre bene”, ha confessato Signorini al Corriere della Sera.

Il giornalista però è innamorato e ha una nuova fiamma: “Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Sai quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefono cento volte?”. Il suo nuovo amore è lontano dal mondo dello spettacolo. “Non frequenta il mondo della televisione ed è la mia salvezza”, spiega il giornalista.