Aurora Ramazzotti è incinta? Le foto su Instagram mettono in dubbio la gravidanza

Aurora Ramazzotti è al centro del gossip ormai da giorni per la rivelazione del settimana Chi circa la sua presunta gravidanza.

Il settimanale annunciava che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aspettava un bambino dal suo compagno Goffredo Cerza.

I dubbi sulla gravidanza della showgirl

Eppure Aurora Ramazzotti non ha confermato nè smentito questa rivelazione, anzi ha pubblicato foto su Instagram che la ritraggono con una pancia completamente piatta. Un fatto che fa nasce dubbi circa la veridicità della notizia che la showgirl sia davvero incinta.

Anche il suo migliore amico Tommaso Zorzi ha smentito la gravidanza dicendo: “A me non risulta…”.

Aurora Ramazzotti non sembra intenzionata a dare risposte a breve. In giorni fa si è limitata a postare alcune storie in cui non ha nascosto un certo fastidio per il gossip sul suo conto. E i genitori di Aurora non hanno detto alcunché, anche se in base ad alcune indiscrezioni circolate online pare che entrambi siano molto felici.

Come è nato l’amore tra Aurora e Goffredo

Aurora e Goffredo si sono incontrati grazie a delle amicizie in comune. Tra loro è stato un vero e proprio colpo fulmine. Il ragazzo è lontano dal mondo dello spettacolo, visto che di professione fa il business analyst.