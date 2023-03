Tom Sizemore è morto: l’attore di ‘Salvate il soldato Ryan’ aveva 61 anni

È morto Tom Sizemore. L’attore noto soprattutto per la sua interpretazione del sergente Michael Horvath in Salvate il soldato Ryan, ma anche nei ruoli del poliziotto scrittore ed assassino Jack Scagnetti nel film Assassini nati e poi nel tenente colonnello Danny McKnight in Black Hawk Down e il detenuto di Sorvegliato speciale, è deceduto ieri a Los Angeles a soli 61 anni. A darne notizia è stato il suo manager, Charles Lago.

Come è morto Tom Sizemore

Tom, all’anagrafe Thomas Edward Sizemore, Jr. un mese fa era stato colpito da un’aneurisma cerebrale e i familiari stavano decidendo se mettere ‘fine’ alla sua sofferenza. Il comunicato con il quale il manager ha dato notizia della morte dell’attore recita: “E’ con grande tristezza e dolore che devo annunciare che l’attore Thomas Edward Sizemore… si è spento serenamente nel sonno oggi al St Joseph’s Hospital di Burbank. Suo fratello Paul e i suoi due gemelli Jayden e Jagger (17 anni) erano al suo fianco”.

La vita e la carriera dell’attore originario di Detroit

Sizemore era nato a Detroit il 29 novembre del 1961, è più noto come attore, ma è stato anche produttore cinematografico. Si è diplomato in recitazione alla Wayne State University e laureato in teatro alla Temple University di Filadelfia. Dopo aver conseguito i due titoli di studio ha deciso di trasferirsi a New York, dove ha fatto per un po’ il cameriere per potersi sostenere finché non ha preso il via la sua carriera. Intanto, però, contemporaneamente ha preso parte a diversi spettacolo teatrali a Broadway. Il suo esordio nel mondo del cinema è segnato dal film drammatico: “Sorvegliato speciale”. Ha avuto un grande successo, tanto da essere stato candidato a un Golden Globe per il suo ruolo in L’occhio gelido del testimone e nel 2017. La sua vita è stata, però, segnata anche da problemi legali dovuti al possesso e all’uso di sostanze stupefacenti.