Ginevra Lamborghini, chi è il fidanzato Edoardo Casella: età, lavoro, Instagram

Ginevra Lamborghini ha dovuto salutare il Grande Fratello Vip molto presto a causa di alcune sue dichiarazioni su Marco Bellavia. Nonostante le scuse e i pianti gli autori del programma non le hanno concesso sconti e hanno proceduto alla squalifica, costringendola ad abbandonare il reality prima del previsto.

Ma a consolare l’ex gieffina, fuori dalla casa di Cinecittà c’era il suo “Scucugnu” come lo aveva soprannominato lei all’interno della casa. E oggi il suo Sucucugnu ha anche un nome, si tratta di Edoardo Casella.

Chi è Edoardo Casella

È un consulente di marketing di Bologna con la passione per il basket, visto che ha militato nella Fortitudo Bologna dal 2003 al 2018, per poi proseguire con la pallacanestro in altre compagini fino a giocare in C2.

Nonostante Casella sia restio ad apparire, preferisce stare lontano dallo show business, sono tante le foto che lo ritraggono insieme a Ginevra, pubblicate sui social. I due nonostante si siano conosciuti da poco, circa due mesi prima che iniziasse l’avventura della Lamborghini nella Casa del grande Fratello Vip, sembrano molto affiatati.

L’amore tra i due sarebbe scoccato questa estate durante un viaggio quando, secondo il racconto di Ginevra nella casa, ad un certo punto Edoardo le avrebbe detto: “Non mi sento più single, scegli un giorno come anniversario”.

Come mai la Lamborghini ho ha rivelato il nome del suo fidanzato

Resta, comunque, il dubbio sulle motivazioni per le quali la Lamborghini abbia deciso di non rivelare il nome del suo fidanzato all’interno della casa più spiata dagli italiani. E le alternative sarebbero due, o ha cercato di tenere lontano dai riflettori un ragazzo schifo e restio al mondo dello spettacolo oppure ha soltanto cercato di alimentare la curiosità per mantenere alta l’attenzione su di lei. Chissà…