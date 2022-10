Ginevra Lamborghini, chi è la mamma Luisa Peterlongo: età, lavoro, figli

Ginevra Lamborghini ha chiesto scusa e ha ammesso le proprie colpe al GF Vip per il caso Bellavia. La ragazza ha dovuto abbandonare la casa dei vipponi. Anche la mamma di Ginevra, Luisa Peterlongo si è pronunciata dicendosi “dispiaciuta per la figlia”. Ma scopriamo chi è la mamma di Ginevra Lamborghini.

Luisa Peterlongo: chi è, età, lavoro

Luisa Peterlongo è la madre della famosa cantante Elettra Lamborghini, ma anche di Ginevra, Ferruccio e le gemelle Lucrezia e Flaminia. I figli sono nati dal matrimonio con Tonino Lamborghini, l’erede dell’azienda creata da suo padre Ferruccio.

Non si sa molto dell’infanzia do Luisa. La sua vita è molto privata, tenuta lontano dai riflettori, nonostante la notorietà della famiglia.

Vita privata e famiglia

La Peterlongo è un’appassionata di libri, ama passare il tempo in famiglia e con i suoi cani Benny e Oliver. Nonostante la famiglia numerosa, secondo Ginevra Lamborghini il comportamento dei genitori ha contribuito a far deteriorare i rapporti tra lei e la sorella Elettra, con la quale non parla da anni.

Nonostante le complicazioni tra Elettra e Ginevra, mamma Luisa ha un buon rapporto con entrambe.