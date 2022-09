Perché Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra non si parlano? I motivi della lite

Tra Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra, non sembra correre buon sangue. Anzi, non corre proprio nulla, dal momento che le due non si parlano nemmeno. Ma perché? Un silenzio che va avanti dal 2019 a quanto pare. La decisione di troncare ogni tipo di rapporto l’avrebbe presa proprio l’attuale moglie di Afrojack. L’attuale concorrente del GF Vip, sorella della Lamborghini cantante, infatti, ha dichiarato di recente:

Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Penso a quanto tempo stia sprecando! Io le scrivo ma non mi risponde, mi ha bloccato ovunque. Mi ha bloccato su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. Facciamo Natale separato, ci hanno provato tutti a farci riappacificare non ne vuole sapere. Non ho modo di parlarle dal 2019 e ci ho provato a suon di lettere e tentativi.

In tre anni, quindi, Elettra non avrebbe mai accettato un confronto con sua sorella Ginevra Lamborghini. E dunque le cose sarebbero ancora completamente ferme, come in una istantanea. Ma qual è il vero motivo?

Il motivo del litigio tra sorelle

Diciamolo da subito: Ginevra, nella casa del GF Vip, non ha rivelato il motivo per cui lei e sua sorella Elettra non si parlano più. Si è esposta poco sul tema spinoso, limitandosi a dichiarare:

Il motivo? Non lo so neanche io, ma credo che non lo sappia neanche lei. Tutto è nato per una stupidaggine.. Cioè non abbiamo avuto un litigio, ma una rottura netta da parte sua.

Ovviamente la spiegazione non ha convinto la maggior parte dei fans che hanno seguito con accanimento la vicenda. Alcune indiscrezioni sulla faccenda sarebbero trapelate nelle ultime settimane.

L’indiscrezione sul litigio

Un utente del web pare abbia contattato direttamente Amedeo Venza svelando il vero motivo per il quale Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra non si parlino più. Ecco il messaggio pubblicato dall’esperto di gossip e riportato anche Donna Pop: