Televoto GF VIP, chi è il preferito tra Daniele e Charlie? Sondaggi, percentuali e anticipazioni

Non bastava più una sola puntata alla settimana. E così il GF VIP, il reality che da mesi, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori, ha deciso di raddoppiare. E di andare in onda non più il giovedì, come eravamo abituati. Ma il sabato. Un evento unico, raro: per la prima volta la casa più spiata d’Italia aprirà le porte al pubblico durante il weekend. Ma cosa succederà nella puntata di domani, sabato 10 dicembre? Ci saranno eliminati? I colpi di scena, come sempre, non mancheranno. Alla conduzione Alfonso Signorini, che potrà contare sul supporto delle sue opinioniste, Sonia Bruganelli, sempre attenta e puntigliosa, Orietta Berti, che diverte tutti e Giulia Salemi, che dà voce al mondo dei social. Lì dove tutti, con i tweet, si scatenano.

Al televoto Daniele Dal Moro e Charlie Gnocchi

Dopo l’eliminazione di Luciano Punzo, uno degli ultimi arrivati che non è riuscito a battere Patrizia Rossetti e Micol Incorvaia, al televoto sono finiti due vipponi. E siamo parlando di Daniele Dal Moro, che ha stretto un’amicizia unica e particolare con Wilma, e il tanto discusso e chiacchierato Charlie Gnocchi, che negli ultimi giorni ha avuto una discussione con Antonella. Chi di loro sarà il preferito?

Chi viene salvato

Stando alle anticipazioni e ai primi sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, i telespettatori sembrerebbero intenzionati a salvare il giovane Daniele Dal Moro, che già aveva partecipato al reality, ma non nella versione vip. Lui, infatti, sembra il preferito con oltre il 61% di voti, mentre Charlie non riesce a raggiungere il 40%. Sarà così? Vi ricordiamo che il più votato, quindi il preferito, sarà immune, mentre il meno votato andrà direttamente in nomination nella prossima puntata.

Quando va in onda la prossima puntata

In attesa di sapere cosa succederà nella puntata di sabato, tra amori che nascono e strategie, vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con il GF VIP è lunedì 12 dicembre, sempre in prima serata su Canale 5. In quel caso, però, ci sarà sicuramente un eliminato.