Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri: preferito, immuni e concorrenti in nomination dopo la puntata di sabato 10 dicembre 2022

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori il Grande Fratello Vip, il reality che da mesi, ormai, tiene compagnia al pubblico. E che eccezionalmente, per la prima volta nella storia dalla sua esistenza, è stato trasmesso nel weekend, di sabato. Alfonso Signorini, infatti, ha aperto le porte della casa, è entrato nelle abitazioni di tutti gli italiani. E con lui le storie dei ‘vipponi’, di quei concorrenti che sono i veri protagonisti del gioco: tra storie di vita, amori che nascono, frecciatine sempre più pungenti. E strategie, forse, vincenti. Ma cosa è successo nella puntata di sabato 10 dicembre? Chi dei concorrenti è stato il preferito? E chi, invece, è finito dritto al televoto, quindi a rischio eliminazione?

Chi si è salvato tra Daniele e Charlie al GF VIP?

Al televoto, dopo l’eliminazione di Luciano Punzo, sono finiti due concorrenti. E cioè Daniele Dal Moro, che già aveva partecipato alla versione classica del reality, e Charlie Gnocchi, uno dei ‘vipponi’ più discussi e chiacchierati di questa edizione. Uno di loro si è salvato, l’altro è finito dritto in nomination: chi sarà stato il preferito?

Nessuno è stato eliminato, ma Daniele è stato il concorrente preferito. Quindi quello immune, mentre Charlie è finito dritto al televoto.

Concorrenti in nomination

Ma non finisce certo qui. Non si può concludere una puntata del Grande Fratello Vip senza le classiche e imperdibili ‘nomination’, che spesso fanno da sfondo a scontri e discussioni. Chi dei concorrenti è finito al televoto e ora rischia davvero l’eliminazione? Si perché nella prossima puntata, molto probabilmente, uno dei ‘vipponi’ dovrà lasciare la casa. E farlo una volta per tutte.

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, due concorrenti: Attilio Romita, che tanto ha fatto discutere per la sua vicinanza a Sarah Altobello, e Charlie Gnocchi.

Il GF VIP torna in onda lunedì 12 dicembre? Chi sono i nuovi concorrenti

Non poteva bastare un appuntamento settimanale. Il Grande Fratello Vip, infatti, è stato mandato in onda anche di sabato, in diretta. E ora la prossima puntata è in programma, salvo cambiamenti del palinsesto, lunedì 12 dicembre, su Canale 5 e subito dopo Striscia la Notizia. In questo caso uno dei concorrenti al televoto verrà eliminato: chi sarà lo sfortunato? Inoltre, molto probabilmente, lunedì entreranno anche nuovi concorrenti: la partecipazione di Fariba, mamma di Giulia Salemi, è saltata per un problema di salute. Ma quella di Milena Miconi e Riccardo Fogli sembra certa. Insomma, il GF VIP continua a regalare colpi di scena!