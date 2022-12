Perché Fariba Tehrani non entra più nella casa del GF VIP? Come sta la mamma di Giulia Salemi

Si stava preparando per entrare nella Casa del Grande Fratello, ma un problema di salute l’ha costretta a un cambio di programma. Si tratta di Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi già nota per aver preso parte a Pechino Express e a L’Isola dei Famosi Fariba era pronta anche ad affrontare questa nuova avventura, purtroppo non ha potuto.

La notizia che la mamma di Giulia Salemi non entrerà più nella casa

A darne notizia è l’influencer esperto di gossip Alessandro Rosica, su Instagram: “Clamoroso! La notizia che non avrei mai voluto dare. Fariba ha scoperto un problema abbastanza grave, è uscita ieri dalla quarantena e sta passando questo momento delicato con la figlia e Pierpaolo”. Una notizia sulla quale non si hanno dettagli. Fariba non ha voluto fornire indiscrezioni circa la sua condizione di salute, per quanto i suoi follower sono preoccupati e c’è la speranza che non si tratti di niente di grave.

Nonostante la mamma della Salemi non potrà più prende parte al reality, nelle prossime puntate del GF Vip sono previsti altri ingressi. Tra gli altri ci sarà il tanto discusso rientro di Ginevra Lamborghini che farà capolino della Casa di Cinecittà solo come ospite, mente ad entrare come nuove inquiline della casa saranno Milena Manconi e Manuela Villa.

I nuovi ingressi porteranno dei cambiamenti all’interno della casa più spiata dagli italiani? Quali saranno i nuovi equilibri che si verranno a creare? Vedremo nel daytime del programma e durante la trasmissione quale sarà la reazione dei gieffini della casa alle new entry e se le due nuove protagoniste saranno capaci di integrarsi con in gruppo nonostante il loro ingresso arrivi a programma inoltrato.