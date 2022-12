GF VIP e nuovi ingressi, tra i concorrenti anche Fariba Tehrani: i nomi

Sembra realmente vero, con Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, potrebbe essere ben presto nella casa del GF Vip. L’indiscrezione circola da poche ore sul web e, secondo quanto riferito, la signora Tehrani – la mamma di Giulia Salemi – potrebbe ben presto entrare a far parte del cast del GF Vip 7. Non ci sono conferme o smentite a riguardo, ma il suo ingresso sembra ormai essere certo. La nuova vippona dovrebbe entrare dall’iconica porta rossa insieme a Milena Miconi e Manuela Villa.

Fariba Tehrani al GF VIP

Sappiamo che, da tempo, Fariba si sente pronta per l’esperienza nel lussuoso loft di Cinecittà e quest’anno potrebbe essere l’occasione giusta per la mamma di Giulia di entrare finalmente a far parte dei gieffini di Alfonso Signorini. Di recente abbiamo visto la Tehrani in Honduras, all’Isola dei Famosi, dove si è contraddistinta per la sua tenacia e per la sua forza d’animo. Se Fariba Tehrani ha accolto con entusiasmo la proposta di Alfonso Signorini, altri vipponi hanno invece declinato l’offerta del conduttore.

Ma di chi parliamo? Sembra che a rinunciare al GF Vip 7 siano stati Alex Belli, Angela Melillo e Arianna David. Anche se le ragioni rimangono tutt’oggi ignote. Al momento non sappiamo quando i nuovi gieffini faranno il loro ingresso nella casa del GF Vip; Fariba Tehrani potrebbe entrare poco prima o poco dopo Natale, in tempo per festeggiare il Capodanno a Cinecittà. Il Grande Fratello Vip andrà avanti fino ad aprile e nei prossimi mesi ci saranno diversi nuovi ingressi, ma uno di questi è davvero imminente. La prossima concorrente a varcare la porta rossa sarà Fariba Tehrani.

Il suo arrivo nella casa più spiata d’Italia era stato annunciato da Dagospia: “Possiamo svelarvi in anteprima un possibile personaggio del nuovo GF Vip. Un noto personaggio sogna la casa di Cinecittà e potrebbe avere qualche speranza di entrare. Si tratta della mitologica ex isolana Fariba, madre della bonissima Giulia Salemi, sogna di partecipare alla prossima edizione del Gf vip. La conturbante e affascinante iraniana riuscirà nel suo intento? Chi vivrà vedrà, lo scopriremo sicuramente entro i primi giorni di settembre“.