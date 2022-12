Investe una ragazza sul Raccordo, la uccide e scappa: fermato camionista

Alessia Sbal era scesa dalla sua auto, una Fiat Panda, ferma probabilmente a causa di un guasto sulla corsia di emergenza sul Raccordo Anulare, sulla corsia interna poco prima dello svincolo di Boccea. Ed è stato in quel momento che un camion è passato e l’ha presa in pieno, travolgendola al punto di renderla irriconoscibile. Poi ha proseguito la sua corsa, come se niente fosse.

“Non mi sono accorto di nulla”

Nel momento dell’incidente stava piovendo a dirotto e la visibilità sul Grande Raccordo Anulare era ridotta. Alessia, estetista, stava controllando qualcosa alla sua vettura, all’altezza del chilometro 2,600. L’autista del camion non l’ha vista, complice la pioggia. L’ha investita, passandole sopra uccidendola sul colpo. Ed è andato via, proseguendo la sua corsa senza prestare soccorso.

“Non mi sono accorto di nulla”, ha detto agli agenti della polizia stradale quando lo hanno fermato. Ma bisogna capire se l’uomo sta dicendo la verità. Gli accertamenti sono stati fatti dai poliziotti del distaccamento di Settebagni, che hanno cercato indizi e testimonianze di quanto accaduto. Con soli pochissimi elementi, i poliziotti sono riusciti a individuare il mezzo pesante, che era già uscito dal Raccordo, mentre ancora era in fuga. Adesso la posizione dell’uomo alla guida è al vaglio della magistratura. Intanto si indaga per stabilire il motivo per il quale la donna era sulla strada: l’ipotesi più plausibile è un guasto all’auto, ma nessuna ipotesi è esclusa.

Chi era la vittima

Alessia Asbal, la ragazza investita e uccisa sul Grande Raccordo Anulare, viveva a Roma, ma era molto conosciuta a Ciampino: grande amante dei cani, lavorava come estetista e onicotecnica. Alessia Sbal, aveva aperto un centro estetico tutto suo in zona Monteverde. Lei che sui social si definiva un’anima libera. Una ragazza solare, dall’animo buono. Che mancherà alla sua famiglia e a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, che la ricordano e che inviano messaggi di conforto ai familiari e agli amici.