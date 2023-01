Amadeus: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata

È stato un noto deejay, conduttore radio per lungo tempo, Amadeus è approdato poi sul piccolo schermo come presentatore ed è tra i più amati dai telespettatori del piccolo schermo. Il suo nome è legato a diverse trasmissioni tv tra le quali, L’eredità, reazione a catena, i Soliti ignoti e Ora o mai più. Già famoso ha conquistato ulteriore popolarità con la conduzione del Festival di Sanremo e anche quest’anno sarà alla guida della manifestazione canora italiana più rinomata.

Amadeus: chi è, età, carriera

Amadeus, all’anagrafe Amadeo Umberto Rita Sebastiani, è nato a Ravenna il 4 settembre del 1962 da Antonella e Corrado (di origine palermitana). Amadeus si è trasferito quasi subito con la famiglia a Verona per motivi lavorativi del padre, un provetto cavaliere. Dopo la scuola, Amadeus ha iniziato a lavorare nei bar e nelle discoteche come disc kockey. Ha anche prestato il servizio militare a San Giorgio a Cremano come marconista.

Il debutto egli esordi

Ha debuttato negli anni ’80 a Radio Deejay, grazie a Claudio Cecchetto, e poi si è affermato come conduttore televisivo a partire dagli anni ’90. Amades è l’ideatore insieme a Stefano Santucci del programma L’eredità, da lui per tanti anni condotto. Nel 2020 Amadeus è stato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, che ha registrato un grande successo con il 54,78% di share medio: l’edizione più vista dal 1999.

Amadeus: la vita privata, gli amori

Amadeus è stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino. I due hanno avuto una figlia, Alice, nata nel 1997. Durante la conduzione del programma L’eredità Amadeus ha conosciuto e si è innamorato della ballerina e valletta Giovanna Civitillo. I due nel 2003 hanno iniziato una relazione e il 19 gennaio del 2009 è nato il loro figlio Josè Alberto e la scelta del nome non è casuale, Amadeus è un grande tifoso dell’Inter ed ha chiamato il suo unico figlio Josè in onore di Mourinho. Nel 2009 Amadeus e Giovanna si sono sposati con rito civile e l’11 luglio del 2019 in chiesa.

Instagram

Amadeus è presente su Instagram insieme alla moglie Giovanna Civitillo. La coppia condivide immagini della loro vita professionale e privata. Il profilo social è molto seguito dai fan di uno dei conduttori più amati dal pubblico.