Come sta Nina Moric: ‘Il dolore mi sta consumando, aspetto l’esame istologico’

Sta facendo preoccupare i suoi fan Nina Moric, che pochi giorni fa sui social, dove è seguitissima, ha pubblicato il referto di una gastroscopia. La modella ed ex moglie di Fabrizio Corona, ora finito nella bufera per la sua verità su Francesco Totti e Ilary Blasi, non sta bene. Ed è in attesa, come ha spiegato, dell’esame istologico.

Che malattia ha Nina Moric

Nina Moric su Instagram ha pubblicato il referto medico, con una didascalia che ha preoccupato i suoi followers: ‘Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando’. Pare che la modella soffra di difficoltà digestive, che la costringerebbero a stare a letto, chiusa in casa. Ora bisognerà aspettare l’esame istologico, capire la causa di questo problema intestinale, con la speranza che i medici riescano a mettere la parola fine alle sue sofferenze.