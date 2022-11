Enrico Mentana: chi è, età, carriera, figli, chi è la compagna, prima moglie, Instagram e vita privata del giornalista

Enrico Mentana è un noto giornalista e conduttore televisivo italiano. Da anni volto di La7 è famoso, tra le altre, per le sue “maratone elettorali” oltre che chiaramente per la conduzione del TG. Da qualche tempo ha anche lanciato un giornale online chiamato Open. Per ciò che riguarda la sua vita privata è il compagno di Francesca Fagnani, con cui divide anche la sfera professionale considerando che anche lei è una giornalista e conduttrice tv.

La biografia di Enrico Mentana

E’ nato a Milano il 15 gennaio 1955, primogenito del giornalista sportivo Franco Mentana e di Lella, ebrea. Enrico è cresciuto nel quartiere milanese del Giambellino e ha frequentato il Liceo – Ginnasio Alessandro Manzoni. Diventa ben presto direttore della rivista Giovane Sinistra: si iscriverà poi alla Facoltà di Scienze politiche senza però mai conseguire la laurea. Nel 1982 è diventato giornalista professionista.

La carriera

La sua lunga carriera è iniziata in Rai, fino a che nel 1992 ha fondato il telegiornale di Canale 5. Nel febbraio 2009, poco dopo la morte di Eluana Englaro, ha annunciato le dimissioni dalla carica di direttore editoriale di Mediaset. Enrico Mentana passerà così a LA7 diventando direttore del TG. Nel 2018 ha avviato una nuova iniziativa editoriale, Open, un giornale online composto da 25 giovani giornalisti.

La vita privata

Enrico Mentana nel 2002 ha sposato Michela Rocco di Torrepadula, ex miss Italia 1987, con la quale ha avuto due figli, Giulio e Vittoria. Ha anche altri due figli, Alice e Stefano, nati da precedenti relazioni. All’inizio del 2013 si è separato dalla Rocco di Torrepadula e ha una nuova compagna, la giornalista Francesca Fagnani.

Curiosità, quello che non sai

Il suo sport preferito è l’atletica leggera.

Enrico Mentana è un grande tifoso dell’ Inter .

. Enrico Mentana è stato protagonista nel luglio 2019 del video di Fabio Rovazzi, Senza pensieri.

Instagram, dove seguirlo

Enrico Mentana è molto seguito sui social dove si divide tra Facebook e Instagram. Qui il suo account ufficiale @enricomentana vanta 744 mila followers. In entrambi i social Mentana predilige l’aspetto lavorativo e interagisce spesso con gli utenti, tantissimi, che commentano i suoi post dando vita talvolta a vere e proprie battaglie dialettiche “virtuali”.