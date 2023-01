Sanremo 2023, torna Checcho Zalone come ospite? Le ultime news sul Festival

Sanremo 2023 sta arrivando e sono sempre più i rumors diffusi riguardo gli ospiti che saliranno sul palco. Dalle ultime news sembra che Checco Zalone tornerà trionfante dopo il successo dell’anno scorso, ma sarà vero? Ecco tutto quello che sappiamo e quali sono le ultime news dal Festival, ora che l’inizio, giorno dopo giorno, si avvicina sempre di più.

Checco Zalone torna a Sanremo 2023?

Alberto Dandolo, giornalista della rivista Oggi, nella rubrica dell’ultimo numero della rivista ha rivelato di aver saputo da fonti certe che Checco Zalone tornerà sul palco dell’Ariston. Secondo i rumors, Amadeus è in trattativa con il famoso comico e pare abbia dovuto insistere un po’ per convincerlo a partecipare. Zalone è attualmente impegnato in un tour a teatro, ma potrebbe tornare sul piccolo schermo. E ritornare al Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston, dopo il successo ottenuto lo scorso anno. Tra comicità e riflessioni, con l’ironia che lo contraddistingue.

Le indiscrezioni di Amadeus

Sembra che sia stato Amadeus ad insistere per ingaggiare il famoso comico anche per quest’anno. Sul palco, quindi, non ci sarà solo musica, ma anche una buona dose di risate grazie alla comicità italiana. La notizia non è ancora certa, ma sembra che il famoso conduttore stia discutendo degli ultimi dettagli per confermare l’ingaggio. I fan sono già impazziti e sui social esplode l’entusiasmo per Checco Zalone all’Ariston. Sembrerebbe che Amadeus sia anche molto stanco negli ultimi giorni a causa dell’intenso lavoro prima dell’inizio del festival. Che condurrà per la quarta volta consecutiva.

Le ultime news sul festival

Il festival della musica italiana più famoso e atteso dell’anno sta per iniziare e sono aperte le scommesse su chi saranno gli ospiti a salire sul palco. Gli ultimi rumor hanno fatto il nome di Vasco Rossi e Michela Giraud. I nomi di Chiara Ferragni e Francesca Fagnini sono stati confermati, ma ancora non abbiamo il nome della co-conduttrice. Il nome più ambito e in cima alle previsioni è quello di Sofia Goggia. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare le prossime anticipazioni di Amadeus!