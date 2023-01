Sanremo 2023, Sofia Goggia sarà tra le conduttrici? Ultime news sul Festival

Sofia Goggia sarà tra le conduttrici di Sanremo 2023? Nulla di ufficiale al momento, ma è l’ultima indiscrezione che sta girando da qualche ora sul web nella giornata di oggi, 4 gennaio 2023. Sono diversi i quotidiani e le testate che spingono su questa ipotesi a seguito di un annuncio velato e in sordina – ma non troppo – arrivato di recente. Insomma, sembra che manchi solamente l’annuncio ufficiale ed esplicito del Direttore Artistico, Amadeus che si è detto proprio in queste settimane alla ricerca di volti femminili per la co-conduzione del Festival della musica italiana più atteso di sempre e per cui molti italiani sono già in forte attesa. Anche il Fantasanremo sta racimolando molte iscrizioni in questi giorni, il che indica chiaramente la volontà del pubblico di assistere alle nuove proposte di quest’anno. L’unica certezza è la presenza di Mahmood e Blanco nella prima serata del Festival 2023 per cantare il brano vincitore di Sanremo 2022, Brividi, presenza in parte scontata dato il risultato dell’anno precedente.

Sofia Goggia: chi è, oggi, Coppa del Mondo, caduta, infortunio, olimpiadi, incidente auto, età, medaglie vinte

Sofia Goggia a Sanremo 2023? Gli indizi

Tornando, ora, al nostro tema principale: ad oggi, l’unica presenza certa ed ufficiale è quella di Chiara Ferragni, che sarà presenta nella prima e nell’ultima puntata del Festival di Sanremo 2023, precisamente martedì 7 e sabato 11 febbraio. Oltre a lei, un’altra certezza sarà quella di Francesca Fagnani, ma le serate sono ancora da stabilire in questo caso. Pare, inoltre, che Amadeus sia intenzionato anche a chiamare in causa la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti, che in questo modo farebbe come le colleghe Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, presenti nell’edizione di Sanremo 2020. Sulla questione Sofia Goggia, infine, un altro importante indizio arriva direttamente da Fiorello, di certo non lontano dalle dinamiche del Festival, come il suo passato dichiara apertamente. Ecco l’ultimo post della Goggia a Viva Rai 2:

https://twitter.com/goggiasofia/status/1602594654251323392?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1602594654251323392%7Ctwgr%5E725061c38063e21d6c2e2c8828c0dc2fe73a5743%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tvblog.it%2Fpost%2Fsofia-goggia-sanremo-2023