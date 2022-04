Sofia Goggia: chi è, oggi, Coppa del Mondo, caduta, infortunio, olimpiadi, incidente auto, età, medaglie vinte

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. In studio, da Silvia Toffanin, arriverà la campionessa, la sciatrice alpina, Federica Brignone, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera. Dall’esordio ai successi alle Olimpiadi, fino al rapporto con Sofia Goggia, sua ‘nemica’.

Dall’esordio ai successi di Sofia Goggia

Il nome completo della campionessa è Sofia Anna Vittoria Goggia. E’ nata a Bergamo il 15 novembre 1992 e oggi pertanto ha 30 anni. E’ una sciatrice alpina italiana, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di tre Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali. Vediamo quali sono stati sin qui i trionfi più importanti. Per quanto riguarda la stretta attualità ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 la Goggia ha vinto la medaglia d’argento nella discesa libera dopodiché ha conquistato per la terza volta la Coppa del Mondo nelle medesima disciplina il 22 gennaio scorso.

Cosa ha vinto: medaglie, Olimpiadi, Coppa del Mondo

Tanti i successi ottenuti in carriera dall’atleta fino a questo momento. Ecco quelli più importanti:

Olimpiadi, 2 medaglie: 1 oro (discesa libera a Pyeongchang 2018), 1 argento (discesa libera a Pechino 2022)

Mondiali, 2 medaglie: 1 argento (supergigante a Åre 2019); 1 bronzo (slalom gigante a Sankt Moritz 2017)

Coppa del Mondo: Vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera nel 2018, nel 2021 e nel 2022. Ha collezionato inoltre 40 podi, 17 vittorie (12 in discesa libera, 5 in supergigante), 15 secondi posti e 8 terzi posti

Il rapporto con Federica Brignone

Federica Brignone, ospite a Verissimo, ha anche parlato della rivalità con Sofia Goggia, l’altra campionessa di sci. “Io non corro contro di lei. Il mio avversario è il cronometro e tutte le altre sciatrici che partecipano alla gara. Nello sci c’è molto rispetto. Noi due, sicuramente, siamo persone diverse, con caratteri e modi di vivere differenti, ma questo dualismo è ingigantito dai media”. Insomma, non sarebbero amiche, ma neanche così nemiche!

La caduta e gli infortuni di Sofia Goggia

Lo scorso anno la campionessa olimpica ha subito un infortunio, per la precisione un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro a fine gennaio 2021. Lo stop gli impedì di prendere parte ai Mondiali di Cortina D’Ampezzo. L’anno precedente invece era stata la volta della frattura scomposta del radio sinistro dopo un’altra caduta avvenuta nel supergigante di Garmisch-Partenkirchen.

Incidente auto

Nel 2019 Sofia Goggia rimase inoltre coinvolta in un brutto incidente d’auto. La sua macchina finì addirittura capovolta lungo l’autostrada A4 nel Bresciano. Fortunatamente, nonostante lo spavento, l’atleta rimase illesa.

Curiosità, oggi

La 30enne campionessa di sci è fisicamente robusta e potente. Nel corso della sua carriera si è mostrata duttile e polivalente dandole modo di ottenere buoni risultati in varie discipline dello sci alpino con l’unica eccezione dello slalom speciale. E’ indubbio che il suo “cavallo di battaglia” sia però la discesa libera.

Sofia Goggia ha il record nazionale di podi in una singola stagione (2017). E’ anche la prima atleta azzurra riuscita ad ottenerne in quattro specialità differenti. In una recente intervista a RTL, dopo il successo a gennaio 2022, la campionessa ha detto “di non spiegarsi come sia riuscita ad affrontare le Olimpiadi dopo l’infortunio”. «Adesso comunque il ginocchio sta bene – ha dichiarato la Goggia – potrò sfruttare questo periodo di riposo per recuperare appieno».

Sofia Goggia Instagram, foto

La campionessa è presente su Instagram con un proprio account ufficiale. Tra i post gli immancabili scatti della sua vincente carriera, compresi i più recenti.