Federica Brignone: età, carriera, chi è il fidanzato, oggi, Olimpiadi, Instagram, vita privata e genitori della campionessa di sci

In studio, da Silvia Toffanin, arriverà la campionessa, la sciatrice alpina, Federica Brignone, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera. Dall'esordio ai successi alle Olimpiadi.

Dall’esordio ai successi della sciatrice Federica Brignone

Federica Brignone è nata a Milano il 14 luglio del 1990 ed è una nota sciatrice italiana, quella più vincente in Coppa del Mondo, dove si è imposta in 20 occasioni. Nel suo palmares, tra l’altro, figurano tre medaglie olimpiche, una medaglia iridata, una Coppa del Mondo generale e tre di specialità. La Brignone è nata a Milano, residente a La Salle, ed è figlia di Maria Rosa Quario, ex sciatrice di alto livello, e di Daniele Brignone, anche lui del mondo dello sci (è un maestro).

Federica ha esordito nel Circo bianco il 1 dicembre del 2005, quando ha partecipato a uno slalom gigante, poi ha debuttato nel 2006 in coppa Italia e nello stesso anno si è laureata campionessa nazionale juniores di slalom speciale e slalom gigante. In Coppa del Mondo, invece, ha debuttato nel 2007, quando ha partecipato al gigante di Lienz. Nel 2009, poi, ha conquistato i primi punti in Coppa del Mondo e ha partecipato l’anno dopo ai XXI Giochi olimpici invernali.

L’intervento e il ritorno in gara

Nel 2012 la sua carriera ha subito un‘interruzione perché ha deciso di operarsi per la rimozione di una cisti al malleolo. Ma nella stagione 2013-2014 è ritornata in gara, ha partecipato a diversi giochi invernali e a Pechino 2022 ha vinto la medaglia d’argento nello slalom gigante, quella di bronzo nella combinata ed è stata settima nel supergigante, ottima nella gara a squadre. A fine stagione, tra l’altro, si è aggiudicata la Coppa del Mondo di supergigante, con 116 punti di vantaggio su Elena Curtoni.

Quali sono le sue caratteristiche tecniche

Federica Brignone è specialista nello slalom gigante. Durante la sua carriera, però, ha avuto modo di perfezionarsi anche nelle specialità veloci e ha ottenuto ottimi risultati in discesa libera, in combinata e supergigante.

Federica Brignone e il rapporto con Sofia Goggia

Federica Brignone, ospite a Verissimo, ha anche parlato della rivalità con Sofia Goggia, l’altra campionessa di sci. “Io non corro contro di lei. Il mio avversario è il cronometro e tutte le altre sciatrici che partecipano alla gara. Nello sci c’è molto rispetto. Noi due, sicuramente, siamo persone diverse, con caratteri e modi di vivere differenti, ma questo dualismo è ingigantito dai media”. Insomma, non sarebbero amiche, ma neanche così nemiche!

Chi è il fidanzato di Federica Brignone

Ma veniamo alla vita privata. Federica Brignone, sempre ai microfoni di Verissimo, ha raccontato di essere fidanzata. L’uomo misterioso sarebbe uno sciatore, ma non fa parte della Coppa del Mondo. “Ci frequentiamo da più di un anno – ha detto la campionessa – e sono felice perché è una persona fantastica”.

Chi è l’ex compagno Nicolas Raffort?

In passato, la Brignone ha avuto una relazione con Nicolas Raffort, uno sciatore francese classe 1991. I due sono stati insieme ben 8 anni, poi la storia è giunta al capolinea nel 2020. Nicolas ha gareggiato soprattutto nello sci alpino e nella sua carriera si è specializzato nelle gare veloci, ma ha fatto il suo esordio nel 2010 nella Coppa Europa, dove ha partecipato allo slalom speciale di Meribel. Tre anni dopo, invece, è arrivato 61esimo nella Coppa del Mondo nella discesa libera e nella stagione del 2021/2022 ha esordito nella specialità ski cross.

Instagram

Federica Brignone ha un profilo Instagram e con l’account @federicabrignone vanta oltre 200 mila followers.