Federica Brignone, chi è la mamma Maria Rosa Quario: marito, carriera da sciatrice, immagini

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. In studio, da Silvia Toffanin, arriverà la campionessa, la sciatrice alpina, Federica Brignone, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera. Dall’esordio ai successi alle Olimpiadi.

La carriera sciistica dell’ex campionessa Maria Rosa Quario

Maria Rosa Quario, detta Ninna, è nata a Milano il 24 maggio del 1961 ed è una giornalista ed ex sciatrice alpina, nonché madre della campionessa Federica Brignone. Maria Rosa, in Coppa del Mondo, ha ottenuto il suo primo risultato di rilievo nel 1979 sulle nevi della località francese di Les Gets, dove è arrivata settima nello slalom speciale. Dopo si è aggiudicata la prima vittoria di carriera in Austria e nella stessa stagione ha ottenuto un altro podio in Jugoslavia. Ha partecipato ai Giochi Invernali negli Stati Uniti, nel 1980, poi a quelli in Jugoslavia, ma nel 1986 ha deciso di congedarsi dall’attività agonistica con un undicesimo posto nello slalom di Vysoké Tatry.

Il ritiro e il giornalismo

Dopo il ritiro dalle competizioni, Maria Rosa ha intrapreso la carriera giornalistica. L’ex sciatrice è iscritta all’albo dei professionisti della regione Valle D’Aosta dal 19 settembre del 2001 e segue gli sport invernali per Il Giornale.

Chi è l’ex marito Daniele, figli

Ma veniamo alla vita privata. Maria Rosa è stata sposata con Daniele Brignone, anche lui maestro di sci. E dal loro grande amori sono nati i figli Federica e Davide. Daniele ha prima allenato la moglie, ora è sempre al fianco della figlia, che ha supportato dal primo momento e con la quale ha un rapporto meraviglioso. “Mi divertivo a inventare giochi diversi” – ha raccontato in un’intervista al Giornale. “Non ho mai pensato di costruire un’atleta, volevo che sviluppasse tutte le capacità motorie possibili, divertendosi”.

Daniele è originario di Savona, ha studiato ingegneria a Genova, ma da sempre appassionato di montagna ha pensato bene di diventare maestro di sci.

Instagram di Maria Rosa Quario

L’ex sciatrice ha un profilo Instagram e con l’account @ninnaquario vanta oltre 1.000 followers.