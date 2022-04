Verissimo, anticipazioni puntata 16 aprile 2022: chi sono gli ospiti

Come ogni weekend torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, uno dei salotti televisivi più amati e seguiti di sempre. Alla conduzione Silvia Toffanin, che anche questa settimana accoglierà in studio molti ospiti, tutti pronti a raccontarsi a cuore aperto, tra vita privata e carriera.

Le interviste e gli ospiti di sabato 16 aprile

Stando alle prime anticipazioni, sabato direttamente da Amici, il talent show di successo del sabato sera di Canale 5, arriveranno gli ultimi eliminati: il rapper Crytical e la cantante Aisha. I due si racconteranno, ripercorreranno tutta il percorso: dall’ingresso, alle sfide, fino alla maglia tanto ambita che li ha fatti arrivare al serale. Ora Cyrical aprirà i concerti di Stash, Aisha, invece, così giovane, può già vantare una collaborazione con i One Repubblic.

Stash per la seconda volta papà

Non finisce qui. Sabato 16 aprile, sempre da Amici, arriverà in studio Stash, frontman de i The Kolors, e ora giudice del talent. E presto anche papà per la seconda volta. A Silvia Toffanin, quindi, racconterà le grandi emozioni che sta vivendo in questo periodo fantastico.

Roberta Morise ospite in studio

Da Amici all’Isola dei Famosi. In studio, da Silvia Toffanin, arriverà una delle ultime eliminate del reality, tutto all’insegna dell’avventura: Roberta Morise, showgirl, si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera.

Verissimo va in onda a Pasqua?

Da questa settimana prossima Verissimo andrà in onda il sabato con il tradizionale appuntamento, mentre la domenica verranno trasmesse le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.