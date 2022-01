Aisha di Amici 2021: chi è, età, canzoni, origini, padre, Instagram, fidanzato, di dov’è

La nuova classe di Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare e Aisha è una delle cantanti che è riuscita a conquistarsi l’ambito banco. La giovane, voluta da Lorella Cuccarini, ha vinto la sfida contro un allievo di Rudy Zerbi, Simone, ed è entrata a tutti gli effetti nella scuola più famosa d’Italia. Ma conosciamola meglio!

Aisha di Amici 2021: chi è, età, di dov’è, canzoni

Aisha Maryam ha 17 anni, classe 2004, ed è una nuova allieva di Amici. Sappiamo che è nata a Napoli, che vive a Caserta e che attualmente vive qui con i suoi due fratelli più piccoli, con la mamma e il compagno di quest’ultima. E’ per metà italiana e per metà senegalese, ma ha raccontato di non vedere il padre da anni e di soffrire per questo.

Aisha di Amici 2021: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @aishamaryam_ vanta oltre 6.000 followers.