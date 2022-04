Crytical eliminato da Amici: aprirà i concerti dei The Kolors, ecco quando

Dopo ogni tempesta esce sempre il sole. E lo sa bene Crytical, il giovane rapper di Pescara che ieri sera è stato eliminato dalla scuola di Amici. Lui, infatti, allievo di Anna Pettinelli, al ballottaggio non è riuscito ad avere la meglio su Nunzio, il ballerino del team di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, così ha dovuto fare le valigie, salutare gli amici e lasciare la casetta. Tra lacrime e dispiacere. Ma fino a un certo punto perché la buona notizia è arrivata: Crytical, all’anagrafe Francesco Paone, aprirà i concerti della band The Kolors, che vede come frontman Stash, giudice del talent show di Canale 5.

La seconda opportunità per Crytical

Crytical ieri ha dovuto lasciare Amici con Aisha, la cantante del team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Ma se la ragazza avrà l’opportunità di cantare con gli One Republic, Crytical ha ricevuto una seconda opportunità proprio dal giudice Stash. E a dirlo al rapper è stata Maria De Filippi, che come sempre ha avuto il ‘brutto’ ruolo di comunicare l’eliminato della puntata.

Il messaggio di Stash

Stash, poi, poche ore fa su Instagram. attraverso una storia, ha spiegato il perché di questa sua scelta. “Amici è una roba che ci appassiona. È così avvincente che quasi ci fa dimenticare il fatto che in fondo è un programma tv, forse la cosa più bella di questa trasmissione è vedere negli occhi di questi ragazzi la voglia di realizzare il proprio sogno al punto da farlo vivere anche noi. E io penso che il sogno di qualsiasi cantante sia quello di stare sui palchi davanti alla gente”. E Crytical di voglia di fare ne ha tanta, lui così giovane e talentuoso. “Stasera è uscito un ragazzo che ha tanto da dire. E io credo nel suo sogno – ha spiegato il frontman della band, nata proprio ad Amici – quindi sono felice di dargli nel mio piccolo uno spazio sul nostro palco. Tra qualche giorno pubblicheremo il calendario dei concerti“. A dimostrazione che dopo una brutta pagina, ne arriva sempre una, forse addirittura più bella. Tutta da leggere e da vivere!