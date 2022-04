Amici, Stash di nuovo papà: secondo figlio in arrivo con Giulia. Il dolce annuncio emoziona il web

Stash diventerà nuovamente papà: lo annuncia tramite Instagram: “Già ti sentiamo… E non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo”. E’ passato un anno e mezzo da quando è nata la piccola Grace, ma mamma Giulia Belmonte è di nuovo in attesa.

Stash e Giulia di nuovo genitori

Nella foto sul noto social network il frontaman dei The Kolors immortala l’ecografia e la sua chitarra. Così accompagna l’immagine: “E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie”. Tanti gli auguri che si sono moltiplicati da parte di amici e colleghi. Non si sa molto al momento: né il sesso del futuro bimbo né a che mese sia la bella giornalista.

L’amore ai tempi dei social network

Sono ormai quattro anni che Stash e Giulia sono una coppia: lei è una modella, influencer e giornalista di 27 anni, ma per lungo tempo la storia tra i due è stata lontana dai riflettori.”Ci siamo conosciuti a Milano, poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido e siamo andati a vivere insieme. Lei è una ragazza stupenda”, queste le parole di Stash, pazzo di lei.

(Foto di Instagram)