Sanremo 2023, chi sono gli ospiti delle puntate: arriva Vasco Rossi?

Amadeus non finisce di stupire i fan del Festival di Sanremo 2023; per l’occasione sembra che il conduttore abbia deciso di chiamare sul palco del Teatro Ariston due personaggi molto conosciuti. Uno è un cantante famosissimo, che ha solcato più volte, durante la sua carriera, il palco dedicato alla famosa gara canora. Ma di chi stiamo parlando?

Vasco Rossi sarà ospite a Sanremo 2023? Le indiscrezioni

Una pagina non ufficiale dedicata al Festival di Sanremo 2023 ha anticipato un’indiscrezione che, se fosse confermata, manderebbe in visibilio tutti i fan della gara canora. Sembra che Amadeus abbia voluto tentare il colpaccio: due dei suoi ospiti saranno Michela Giraud e Vasco Rossi. Al momento da nessuno dei due diretti interessati è arrivata la conferma – o la smentita – di quanto dichiarato dall’account Twitter, ma la scelta sembrerebbe perfettamente in linea con i progetti di Amadeus. Vedremo davvero la comica romana e il noto cantante sul palco del Teatro Ariston? Lo scopriremo presto.

Nel frattempo, comunque, Amadeus deve ancora svelare chi saranno tutte le sue co-conduttrici a Sanremo 2023. Dopo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani potrebbe arrivare sul palco dell’Ariston Gabriella Germani. Ma è tutto vero? L’ipotesi è stata paventata da Davide Maggio che tramite il suo sito ha dichiarato quanto segue: “Il tema donne al Festival di Sanremo 2023 al fianco di Amadeus tiene banco. Oltre a Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, sono attese altre presenze femminili sul palco del Teatro Ariston e Davide Maggio lancia la proposta: Gabriella Germani all’Ariston. La migliore tre le imitatrici italiane (non ce ne vogliano le altre!) sarebbe perfetta a Sanremo, in una vetrina per giunta più che giusta per riconoscerle un indiscusso talento. Alla proposta, la Germani ha deciso di rispondere a Davide Maggio regalando nuove perle del suo vasto repertorio: imitando proprio Francesca Fagnani, già annunciata da Amadeus, e il premier Giorgia Meloni, oltre ad uno dei suoi cavalli di battaglia, Mara Venier. Tre performance via social che già meriterebbero il biglietto per l’Ariston”.