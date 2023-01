Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 2023: a che ora inizia l’estrazione finale del 6 gennaio, premi e ospiti di Amadeus

È quasi arrivato il momento per una delle serate più attese della tv italiana: la tradizionale estrazione finale della Lotteria ai Soliti Ignoti. Siete pronti per scoprire come gira la ruota della fortuna quest’anno? Ecco tutte le info su come seguire l’estrazione e cosa fare in caso di vincita.

A che ora inizia lo Speciale con Amadeus nel giorno della Befana

L’appuntamento è in prima serata su Rai Uno durante “I Soliti Ignoti-Il Ritorno”, lo spettacolo condotto da Amadeus che prevede una serata speciale all’insegna della fortuna. Proprio nel giorno dell’Epifania. Ogni anno milioni di italiani provano a cambiare la loro vita acquistando il biglietto nelle tabaccherie autorizzate oppure online. Per sfidare il fato vi basteranno 5 euro, il montepremi più alto è di 5 milioni e verrà estratto a fine serata. Se non lo avete ancora fatto, siete in tempo ad acquistare il biglietto entro le 21 del 6 gennaio. L’estrazione inizierà alle ore 20:35.

Quali sono i premi in palio alla Lotteria Italia

Ci sono molti premi in palio: dalla cifra stratosferica dei 5 milioni di euro al premio più basso che vale comunque 25 mila euro. Perché non tentare la fortuna? Magari il 2023 sarà per voi l’anno della rivalsa. Ecco quali sono tutti i premi in ballo, suddivisi per categorie:

I Categoria

Premio da 5 milioni di euro.

2 milioni di euro.

1 milione di euro.

500 mila euro.

250 mila euro.

II Categoria

20 premi da 50 mila euro.

III Categoria

100 premi da 25 mila euro.

Come verificare la vincita e riscuotere il premio

Durante l’estrazione verrà comunicato il numero di serie vincente e il premio connesso, quindi vi basterà seguire il programma in diretta (oppure controllare i bollettini ufficiali) e verificare il numero sul vostro biglietto. Se la fortuna sarà stata dalla vostra parte, avrete 180 giorni di tempo per reclamare il vostro premio. Se avete acquistato il biglietto cartaceo, il vincitore dovrà portarlo in uno di questi due uffici:

Ufficio Premi Lotterie Nazionali S.r.l. – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma

Qualsiasi ufficio di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale

Insieme al biglietto dovrete fornire le vostre generalità e il conto su cui volete ricevere il montepremi, così l’ufficio vi rilascerà una ricevuta. Se il biglietto è stato acquistato online, la richiesta di pagamento deve essere effettuata dal titolare in gioco allo stesso modo, previa stampa del promemoria di gioco.

Chi saranno gli ospiti di Amadeus

Si preannuncia una serata all’insegna delle sorprese e di personaggi inaspettati che abiteranno il palco dei “Soliti Ignoti-il ritorno”. Non sono state inviate comunicazioni ufficiali su chi parteciperà alla serata, ma sicuramente presto verranno svelati i primi nomi.

Articolo in aggiornamento