Sanremo 2023, Amadeus annuncia una ‘presenza femminile importante’: chi salirà sul palco dell’Ariston

C’è solo una domanda che merita di essere presa in considerazione in questo periodo: chi ci sarà sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2023, al fianco di Amadeus? Certo, si tratta di un quesito di non poco conto, dalla risposta non banale né scontata. Di fatto, però, il direttore artistico del Festival – confermato dopo i grandi successi degli anni scorsi – proprio nelle ultime ore della giornata di oggi si sarebbe lasciato sfuggire qualche indiscrezione sulle possibili presenze femminili sul palco. Alcuni nomi erano già stati confermati, come ad esempio la super influencer Chiara Ferragni, durante la serata di apertura, e Francesca Fagnani, con ogni probabilità bella serata di mercoledì.

Amadeus annuncia: ”Presenza femminile al Festival”

Ma cos’è che ha detto Amadeus? A un mese e mezzo dall’inizio del Festival per eccellenza della canzone italiana, il direttore artistico, riconfermato per l’ennesima volta, ha dichiarato: ”Ho un’idea di una prossima presenza femminile importante, ma ne stiamo parlando in questi giorni, e per assurdo la quarta ancora non ce l’ho in mente, ma accadrà”. Lo ha detto da ospite a ”Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Insomma, Amadeus sarebbe alle prese con la scelte delle primedonne che affiancheranno lui e Gianni Morandi sul palco dell’Ariston, nelle serate del giovedì e del venerdì. Ma chi ci sarà al loro fianco?

Il totonomi: da Monica Bellucci a Andrea Delogu

Dopo le parole di Amadeus, sono partite subito le scommesse sul tema della ”presenza femminile importante”. Tra le ipotesi, ecco spuntare Monica Bellucci, la super top model Vittoria Ceretti, Pilar Fogliati, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Beatrice Venezi, Benedetta Porcaroli. Tuttavia, Amadeus ha voluto chiarire: ”È un lavoro che accade di volta in volta, io mi lascio guidare un po’ dalle sensazioni: Francesca Fagnani quando l’ho annunciata l’avevo pensata in realtà tre giorni prima, l’ho chiamata subito, l’ho invitata all’istante. Sono quelle cose che a volte mi vengono in mente per una sensazione”.