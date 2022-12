‘Bruttino per essere il figlio di Bova’: gli insulti social al primogenito dell’attore nel giorno della laurea

Il figlio di Raoul Bova, Alessandro Leon, si è laureato. Un momento di gioia e soddisfazione per il primogenito dell’attore che quest’ultimo ha deciso di condividere anche con i propri fan sui social. Fin qui tutto normale se non fosse che gli hater della rete non abbiano perso tempo nel gettare ombra su un momento così importante e simbolico.

Le polemiche estetiche sul figlio di Raoul Bova

Nel mirino della polemica ci sono dei canoni prettamente estetici che, secondo alcuni utenti, il ragazzo non rispetterebbe. ‘Non bello come il padre’ commenta un utente, al quale ne fa seguito un altro che dichiara: ‘tanti auguri figlio bruttino’ ed ancora: ‘Bruttino per essere il figlio di Bova’. Insomma, la solennità e la gioia di una tale momento è stata completamente adombrata da tutta una serie di giudizi estetici che hanno veramente poco, se non nulla, a che fare con la laurea del ragazzo, il coronamento di un importante percorso che Bova voleva orgogliosamente condividere con i propri fan. Non mancano, fortunatamente, anche messaggi classici di auguri e congratulazioni per il risultato raggiunto. Attualmente, Alessandro Leon Bova non ha replicato.

Il ‘caso’ di Jolanda Renga

Un episodio quello che ha visto protagonista il primogenito di Bova che capita a pochi giorni di distanza da quello che invece ha riguardato la figlia di Francesco Renga ed Ambra Angiolini: Jolanda. Anche lei considerata ‘la figlia bruttina’ ma che ha finito per dare agli hater della rete una lezione che non sarà affatto semplice da dimenticare, spiegando chiaramente e pacatamente il suo punto di vista con un video su Tik Tok che, nemmeno a dirlo, è diventato subito virale. Queste le sue preziose parole: ‘Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. Il mio desiderio nella vita è fare cose che contano. Mi piacerebbe migliorare il mondo, quindi sono felice di me stessa perché ogni giorno cerco di fare qualcosa, dando il massimo’.