Soliti Ignoti di Amadeus e una puntata speciale: ecco quando, ospiti e anticipazioni

Domenica 18 dicembre i Soliti Ignoti, programma condotto da Amadeus, chiuderà la maratona Telethon. Un appuntamento che andrà in onda, come di consueto per un’intera settimana che prenderà il via l’11 dicembre per terminare il 18 dicembre. In questi sette giorni tutte le trasmissioni del daytime della Rai prenderanno parte alla maratona per partecipare alla raccolta fondi.

Puntata speciale di chiusura di Telethon

E il 18 dicembre è prevista una puntata speciale con i ‘Soliti Ignoti’. Una puntata speciale nella quale sono previsti tanti ospiti noti. Ancora presto conoscere chi saranno i nomi degli ospiti. Bisognerà aspettare qualche giorno prima che abbiano indiscrezioni sui partecipanti.Se ad aprire la lunga settimana Telethon sarà un’edizione speciale del Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, il NaTale e Quale, come annunciato ormai da tanto tempo, mentre Amadeus sempre con un’edizione speciale chiuderà la settimana.

Vari gli impegni televisivi di Amadeus in questo periodo

Nel periodo che verrà incontreremmo, quindi, Amadeus in vari impegni televisivi. Si tratta, infatti, di un grande momento per il conduttore televisivo che oltre all’impegno con i Soliti Ignoti condurrà nella sera del 31 dicembre L’anno che verrà in diretta da Perugia e nel mese di febbraio sarà impegnato con il Festival di Sanremo. E proprio in relazione a questo impegno, solo qualche giorno fa Amadeus ha reso noti i nomi dei big in gara nel corso del TG1 delle 13 E 30. Un appuntamento di cinque serate che andrà in onda tra poco più di un mese nel quale Amadeus verrà affiancato da Gianni Morandi e Chiara Ferragni.