Sanremo 2023, chi saranno gli ospiti internazionali. Amadeus: ‘Non ci saranno Lady Gaga e Britney Spears’

Il conduttore del Festival di Sanremo 2023, Amadeus, ha già fornito varie anticipazioni su quello che è lo spettacolo canoro più atteso dagli italiani. Ma resta una domanda alla quale al momento il direttore artistico non ha dato risposta: chi sanno gli ospiti internazionali che parteciperanno alla kermesse canora?

Il conto alla rovescia è iniziato già da ieri, 16 dicembre, al termine dell’appuntamento con Sanremo Giovani che ha decretato la vittoria di Gianmaria con il brano “La città che odi” , ha preso il via il conto alla rovescia per Sanremo 2023 che si terrà dal 7 all’11 febbraio.

Quali saranno gli ospiti internazionali

Nonostante Amadeus avesse annunciato la presenza di ospiti internazionali, al momento non sono ancora stati resi noti i nomi. Il direttore tecnico ha smentito la partecipazione di quelle star la cui partecipazione sembrava più probabile: Britney Spears e Lady Gaga in merito dice: “Sì a ospiti internazionali, ma non quei nomi”. Mentre annuncia: “Ci saranno ospiti over 70 per non dimenticare la storia della musica italiana”.

Chi saranno le co-conduttrici

Sul nome di Sabrina Impacciatore come co-conduttrice Amadeus dichiara: “Stiamo ragionando su molte cose. Mancano all’appello due co-conduttrici, quelle del giovedì e venerdì. Abbiamo delle belle idee: vediamo se andranno in porto”. È certa la presenza di Francesca Fagnani che dovrebbe essere presente nella giornata di mercoledì. Non ci sono conferme circa la partecipazione di Fiorello impegnato con Viva Rai2.

In attesa di conoscere altri dettagli sullo spettacolo musicale, dobbiamo accontentarci delle poche anticipazioni, sperando che a breve vengano rivelati anche i nomi dei gli ospiti internazionali che saranno presenti sul palco dell’Ariston. E il pubblico si aspetta che anche in questa occasione il direttore tecnico sia capace di stupirci…