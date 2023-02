Classifica Sanremo 2023 prima serata: i risultati della sala stampa di martedì 7 febbraio

Classifica prima serata Sanremo 2023. La kermesse musicale, che vede per la quarta volta consecutiva alla conduzione Amadeus, ha preso il via. I primi 14 cantanti in gara si sono esibiti, sono saliti sul palco dell’Ariston e i telespettatori, per la prima volta, hanno avuto modo di sentire i brani. Domani, invece, sarà la volta degli altri 14 ‘big’, poi giovedì si esibiranno tutti e 28 e verrà stilata una classifica, l’ennesima. Ma com’è la classifica provvisoria della prima serata? Cosa ha deciso la sala stampa? E chi dei ‘big’ è in testa?

Classifica prima serata Sanremo martedì 7 febbraio 2023

Sul palco dell’Ariston si sono esibiti i primi 14 cantanti. Ma ecco la classifica, ovviamente parziale, della prima serata. A votare, lo ricordiamo, la sala stampa (carta stampata, tv e web)

Marco Mengoni con Due vite

Elodie con Due

Coma Cose con l’Addio

Ultimo con Alba

Leo Gassmann con Terzo cuore

Mara Sattei con Duemilaminuti.

Colla Zio con Non mi va

Cugini di Campagna con Lettera 22

Mr Rai con Supereroi

Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato

Ariete con Mare di guai

Gianmaria con Mostro

Olly con Polvere

Anna Oxa con Sali (canto dell’anima)

Quando vota anche il pubblico?

Le prime due serate si baseranno solo sul voto della sala stampa, tv, radio e web. Questa giuria, per chi non lo sapesse, è composta da 150 giornalisti di media accreditati ed è divisa in tre componenti di voto, ognuna con un peso di un terzo. Voteranno, quindi:

la giuria della carta stampata e tv

la giuria delle radio

la giuria del web.

Nella terza serata, invece, quella dove si esibiscono tutti i cantanti in gara, entreranno in gioco due nuove giurie: da una parte il pubblico con un peso del 50% e dall’altra la giuria demoscopica. Il pubblico da casa tornerà a votare nella serata delle cover, ma anche ovviamente, nel corso della finale. Che è in programma sabato 11 febbraio. In quel caso l’unico voto sarà quello del pubblico, poi a fine serata ci sarà una nuova classifica, che terrà conto di tutte quelle precedenti. I primi tre classificati si dovranno sfidare di nuovo e nella nuova votazione, a decretare il vincitore, saranno: