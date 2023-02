Montepremi Sanremo 2023: quanto guadagna il vincitore e cosa si vince

Ci si avvicina sempre più alla conclusione del Festival di Sanremo 2023. In molti si staranno chiedendo qual è il premio che viene assegnato al vincitore di questa edizione. Che riconoscimento viene attribuito al primo classificato? Un premio in denaro? Quanto guadagna il vincitore? Andiamo a cercare di rispondere a queste domande. Scopriamo insieme cosa è previsto dal regolamento della kermesse canora quest’anno.

Quali sono i premi in palio

Sono diversi i premi in palio, tutti simbolici e tra questi sono previsti: il premio per la migliore interpretazione della serata Cover, il premio della Critica, il premio al miglior testo, il premio alla migliore composizione musicale.

Sembra proprio che ai 28 artisti in gara non venga riconosciuto alcun compenso per la loro partecipazione al Festival di Sanremo. I cantanti riceveranno un minimo rimborso dalla Rai, che dovrebbe ammontare sui 48mila euro, ma dovranno sostenere per proprio conto le spese di vitto e alloggio. Il premio reale non solo per il vincitore, ma per tutti i partecipanti, non è quantificabile al momento, perché consiste in un ritorno di immagine che hanno tutti gli artisti che hanno calcato il palco dell’Ariston. La visibilità mediatica su televisioni, giornali nazionali e internazionali consente ai cantanti di essere conosciuti da milioni e milioni di telespettatori, visti gli ottimi risultati in termine di share che si sono registrate in queste giornate del Festival.

In cosa consiste il premio per la partecipazione al Festival

Una notizia, quella che non sono previsti premi in denaro che sicuramente lascerà molti senza parole. Ma d’altro canto non è possibile quantificare la popolarità che la partecipazione alla kermesse regala agli artisti in gara. Non resta che vedere cosa decideranno le giurie. Quale sarà l’artista in grado di mettere tutte e tre le giurie: quella della sala stampa quella demoscopica e quella popolare del pubblico? Manca davvero poco, è questione di una manciata di ore e finalmente scopriremo chi è il vincitore del Festival di Sanremo 2023.