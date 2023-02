Finale Sanremo 2023: chi sono gli ospiti di stasera, la scaletta di sabato 11 febbraio

Ci siamo, anche la quinta ed ultima serata di Sanremo sta per arrivare. Sembrava un momento lontano invece siamo giunti alla tanto attesa finale ed anche questa sera – a partire dalle 20.40 su Rai 1 e in streaming su Rai play– i cantanti in gara saranno pronti a dare il tutto per tutto, sperando di vincere e volare così all’Eurovision che quest’anno si terrà a Liverpool. A co-condurre la kermesse insieme ad Amadeus e Morandi, questa sera torna nuovamente Chiara Ferragni, influencer ed imprenditrice digitale che aveva fatto il suo debutto sul palco nella prima serata del Festival, andata in onda lo scorso 7 febbraio.

Scaletta finale Sanremo 2023: ospiti, co-conduttrice e programma completo di sabato 11 febbraio

Gli ospiti della quinta serata di Sanremo

Al pari delle precedenti, anche questa sera le emozioni e le sorprese non mancheranno! Ma chi saranno gli ospiti che calcheranno l’ambito palcoscenico? Nel corso delle serate precedenti ambiti ospiti si sono avvicendati sul palco dell’Ariston, volendo fare qualche nome ricordiamo, in ordine sparso: Peppino di Capri, i Black Eyed Peas, il cast della serie cult Mare Fuori ed ancora, Al Bano, Massimo Ranieri, Angelo Duro. Anche questa sera importanti volti del mondo dello spettacolo delizieranno il pubblico da casa, a cominciare da Gino Paoli passando per Ornella Vanoni ed arrivando infine ai Depeche Mode. Insomma, anche questo quinto appuntamento si preannuncia davvero ricco ed imperdibile.

Scaletta e cantanti

Al momento la scaletta delle esibizioni non è stata ancora resa nota ma ecco, in ordine casuale, i big che si esibiranno nella finale di Sanremo 2023: