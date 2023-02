Christian De Sica sul vestito ‘nude’ di Chiara Ferragni a Sanremo: ‘Già fatto’, ecco dove

Sanremo 2023 è appena iniziato è già il movimento mediatico è più che acceso. Anzi, infiammato. La notizia madre di queste ultime ore è la sfuriata di Blanco avvenuta in piena esibizione, che se l’è presa con i fiori e le rose presenti sul palco per un piccolo problema di audio. Il ragazzo, 20enne, ha creato un vero e proprio scandalo tra i telespettatori. Anche Amadeus è rimasto scioccato dal suo comportamento, anche se sembrerebbe già disposto al perdono stando alle sue ultime dichiarazioni. Una ragazzata, non c’è dubbio, che il pubblico a casa però non sembra essere ben disposto a perdonare. Blanco si è scusato, ad ogni modo, per aver rubato completamente la scena al padrone di casa e direttore artistico.

Pieraccioni ironizza su Blanco: ‘Vuoi venire da me? Ho una siepe da potare!’

Il vestito della Ferragni nella prima puntata di Sanremo 2023

Ma non è stato l’unico elemento degno di nota. Una puntata scoppiettante, dove un’altra protagonista indiscussa è stata la regina dei social Chiara Ferragni che, ad un certo punto, ha fatto la sua comparsa con un vestito che mostrava le sue nudità disegnate, pronta a leggere al sua lettera personale scritta alla Ferragni bambina. “Penso che il corpo di noi donne non deve mai generare odio o vergogna”, ha detto la maga dei social e imprenditrice digital dal palco commentando la creazione di Maria Grazia Chiuri per Dior. Poi ha aggiunto: ”Questa illusione di nudità vuole ricordare a tutte il diritto e l’uguaglianza di genere che hanno nel mostrare, disporre di se stesse senza doversi sentire giudicate o colpevoli”.

Christian De Sica sul vestito ‘nude’ di Ferragni: ”Già fatto”

Sul tema, poi, è subito intervenuto anche Christian De Sica che ha detto “Già fatto”, ironizzando sull’abito “nude” della Blond Salad. Infatti, l’attore ha il primato sull’idea, e lo ha dimostrato pubblicando un frame di una sua vecchia comparsa affianco all’immagine di Ferragni da ieri sera, generando ilarità nei suoi follower e suscitando più di qualche sorriso.