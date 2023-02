Orari seconda serata Sanremo 2023: scaletta ufficiale e a che ora si esibiscono i cantanti

Festival di Sanremo 2023, qual è la scaletta della seconda serata? Ancora non si placano le polemiche dovute allo scatto d’ira di Blanco, che ha distrutto la scenografia di fiori per non aver sentito il ritorno in cuffia della sua voce. Ma lo spettacolo va avanti. E per questa seconda serata è appena stata resa nota la scaletta degli artisti che oggi, mercoledì 8 febbraio, si esibiranno sul palco dell’Ariston. Dopo il successo incredibile negli ascolti della prima puntata, Amadeus è pronto a fare ancora meglio questa sera, 8 febbraio 2023, con tanti colpi di scena assicurati e tutti i brani inediti ancora da ascoltare. Continuate a leggere!

Blanco scrive una lettera a Sanremo: ‘Chiedo scusa’. Il post su Instagram

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2023

Ed ecco quindi qual è l’ordine in cui i cantanti scenderanno la scalinata del teatro più famoso d’Italia:

Will

Modà

Sethu

Articolo 31

Giorgia

Colapesce Di Martino

Shari

Madame

Levante

Tananai

Rosa Chemical

Lda

Paola & Chiara

Sanremo 2023, la scaletta con gli orari

20.43 Apertura con Amadeus e Morandi

20.52 Primo cantante in gara: Will

20.58 Secondo cantante in gara: Modà

21.04 Francesco Arca con Mario Di Leva

Pubblicità

21.14 Discesa Francesca Fagnani

21.18 Terzo cantante in gara: Sethu

21.23 Morandi – Ranieri – Al Bano

Pubblicità

21.56 Quarto cantante in gara: Articolo 31

22.02 Quinto cantante in gara: Lazza

22.08 Sesto cantante in gara: Giorgia

22.14 Pegah con Drusilla

Pubblicità

22.28 Settimo cantante in gara: Colapesce Dimartino

22.34 Renga & Nek dal Suzuki Stage

22.41 Seconda discesa Francesca Fagnani

22.43 Ottavo cantante in gara: Shari

Pubblicità

22.56 Pattinatrice Francesca Lollobrigida

22.58 Black Eyed Peas

Telepromozione

23.15 Mascottes Olimpiadi Milano Cortina 2026

23.17 Collegamento Radio2

23.19 Nono cantante in gara: Madame

23.25 Monologo Francesca Fagnani

23.32 Collegamento Nave da Crociera

Pubblicità

23.36 Fedez dalla Nave da Crociera

23.41 Decimo cantante in gara: Levante

23.48 Undicesimo cantante in gara: Tananai

Pubblicità

23.57 Dodicesimo cantante in gara: Rosa Chemical

00.03 Terza discesa Francesca Fagnani

00.05 Tredicesimo cantante in gara: LDA

00.11 Quattordicesimo cantante in gara: Paola & Chiara

Pubblicità

00.22 Angelo Duro

00.30 Highlights 14 canzoni

00.35 Sforo

Pubblicità

00.46 Fagnani con Amadeus e Morandi – Belve

00.52 Collegamento con Fiorello

00.55 Classifica Sala Stampa di serata

00.58 Classifica Sala Stampa dal 28° al 6° posto

Pubblicità

1.02 Top Five Sala Stampa completa + Linea a Fiorello

1.12 Fine

FantaSanremo, la classifica al termine della prima serata

Al termine della prima serata c’è una speciale classifica, quella del Fantasanremo. Attenzione: non è una classifica ufficiale e non inficia assolutamente con quella dei giudici. Indica comunque il gradimento del pubblico. Al primo posto troviamo Ms Rain con ben 65 punti. Al secondo posto ci sono i Colla Zio, i Coma_Cose e Mara Sattei con 45 punti. Al terzo posto, invece, ci sono Gianluca Grignani, I Cugini di Campagna e Leo Gassmann con 40 punti.

La classica nel dettaglio

Ma ecco la classifica completa provvisoria dopo la messa in onda della puntata di ieri, dove si sono susseguiti i primi 14 artisti in gara:

Mr. Rain, 65 punti

Mara Sattei, 45 punti

Coma_Cose, 45 punti

Colla Zio, 45 punti

Gianluca Grignani 40 punti

I Cugini di Campagna 40 punti

Leo Gassmann 40 punti

Anna Oxa 35 punti

GIANMARIA 35 punti

Marco Mengoni 35 punti

Olly 35 punti

Ariete 25 punti

Elodie 25 punti

Ultimo 25 punti

Classifica Giuria al termine della prima serata

Nelle prime due serate il voto spetta alla Giuria Stampa, che già si è espressa ieri sera iniziando a dare forma alla prima classifica provvisoria che vi riportiamo nell’immagine di seguito: