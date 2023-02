Sanremo 2023 a che ora inizia e quando finisce? Orario di inizio e fine delle serate del Festival

Bisogna solo attivare il conto alla rovescia perché dopo mesi di attesa il momento è (quasi) arrivato. Stiamo parlando del Festival di Sanremo, giunto alla sua 73esima edizione: alla conduzione, per la quarta volta consecutiva, Amadeus, che per le cinque serate sarà accompagnato sul palco dell’Ariston da Gianni Morandi e da quattro donne, diverse tra di loro: Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. Focus, come sempre, sui big in gara e sulle loro canzoni. Ma la domanda che si rincorre in queste settimane, in questi ultimi giorni, è solo una: a che ora inizia il Festival? E a che ora finisce?

Sanremo 2023, pronostici e quote scommesse: chi sono i cantanti favoriti

Orario di inizio e fine del Festival di Sanremo 2023

Chi segue il Festival di Sanremo sa bene che è in diretta e che, quindi, il palinsesto potrebbe essere stravolto. Spesso, infatti, il Festival tiene compagnia ai telespettatori per ore e ore e c’è chi, per esempio l’anno scorso, si è lamentato: Amadeus salutava il pubblico troppo tardi, a notte inoltrata. Vi ricordiamo che Sanremo prenderà il via il prossimo martedì e la serata finale, quella in cui verrà decretato il vincitore, è in programma sabato 11. Il Festival inizierà alle 20.35 circa su Rai 1 e per le serate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì lo show dovrebbe concludersi entro l’una e trenta. Almeno, sperano così in molti!

Quando c’è la finale

Il Festival deve ancora iniziare, ma una certezza c’è: la serata finale andrà in onda sabato 11 febbraio, sempre a partire dalle 20.35 circa. Quasi sicuramente, ma su questo non può esserci la certezza totale, Amadeus terrà compagnia ai telespettatori per ore, probabilmente fino alle 2 di notte. Ma sicuramente ne varrà la pena: in quella serata, infatti, verrà decretato il vincitore della 73esima edizione di Sanremo!

La scaletta di Sanremo, chi si esibisce

Nella prima serata, quella di martedì 7 febbraio, si esibiranno i primi 14 cantanti in gara. Gli altri 14, invece, saliranno sul palco il prossimo 8 febbraio. Per la serata di martedì, quella di apertura, come ospiti arriveranno: i Pooh, Mahmood e Blanco. Mercoledì, invece, sarà la volta dei Black Eyed Peas, Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Nella terza serata si esibiranno tutti i 28 artisti, come ospiti: Peppino Di Capri. La quarta serata, quella di venerdì, sarà dedicata ai duetti e alle cover, mentre nella serata finale arriveranno i Depeche Mode, Gino Paoli e Ornella Vanoni!