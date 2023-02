Blanco scrive una lettera a Sanremo: ‘Chiedo scusa’. Il post su Instagram

È stato uno spettacolo nello spettacolo quello che ieri sera ha presentato Blanco nel corso della sua esibizione sul palco di Sanremo. Uno show che sicuramente ha creato sdegno nel pubblico che una volta terminata la canzone ha accompagnato le risposte del cantante al conduttore della kermesse, Amadeus, che ha gli ha chiesto come mai ha distrutto gli addobbi floreali, con un ‘buuuuu’.

La lettera di scuse di Blanco

Ma Blanco che, nell’immediatezza dei fatti, si è giustificato dicendo che non sentiva la sua voce in cuffia, deve essersi reso conto di quanto ha combinato, perché ha pubblicato sul suo profilo Instagram una lettera di scuse indirizzata all’Ariston: “Chiedo scusa alla città dei fiori”. Ha scritto alle 4 e 30 di stamattina, 8 febbraio, il cantante sul suo profilo social e poi ha postato una foto con un quaderno a righe sul quale ha scritto a stampatello: “Cadono fiori, Ariston. Si spezzano fiori, Ariston. Cala il sipario, Ariston. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo e qui proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto. Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi…Rido, rido, ridi, rido, perché non sono perfetto come mi volevi. Ma finalmente sono me stesso, ti voglio bene Ariston. Con tutta la mia follia”.

Amadeus in conferenza stampa è intervenuto sulla vicenda

Sul caso Blanco è intervenuto anche il conduttore del Festival, Amadeus, che già nell’immediatezza è stato capace di mantenere il suo aplomb, rivolgendosi all’artista solo in cerca di spiegazioni sull’accaduto e cercando di mitigare la rabbia del pubblico che non è riuscito a trattenere lo sdegno. In conferenza stampa, quella di oggi, secondo giorno del Festival di Sanremo, ha raccontato di aver ricevuto una telefonata dal cantante stamattina nella quale si è scusato. “Blanco stamattina mi ha chiamato, era dispiaciuto. Ha chiesto scusa al Festival, a me. Ha sbagliato e questo lo sa lui per primo. Ho chiesto a lui com’è capitato e come può non capitare il futuro. Quando ci sono problemi tecnici basta alzare le mani, io mi fermo. Può capitare che qualcosa non funzioni, ci sta, è capitato. La rabbia che lui ha avuto. È un ragazzo che tra poco compirà 20 anni, l’ha scatenata sui fiori ma non per mancare rispetto a Sanremo”.

Il conduttore e direttore artistico della kermesse ci ha tenuto a chiarire che Blanco “vuole essere perdonato perché ha capito di aver sbagliato. Vorrei accettare le sue scuse con serenità”.