Blanco, chi è la fidanzata Martina: età, lavoro, foto, Instagram

Blanco tornerà sul palco di Sanremo insieme a Mahmood e canteranno la canzone vincitrice dell’anno scorso: Brividi. Dall’anno scorso ci sono novità sulla sua vita privata, infatti non sta più con Giulia Lisioli. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua nuova fidanzata Martina.

La fidanzata di Blanco

La vita privata di Blanco è sempre stata al centro dei riflettori, anche perché lui non l’ha mai tenuta troppo nascosta. La sua ex Giulia Lisioli lo ha sempre accompagnato ai concerti ed era molto presente nella sua vita. Tant’è che l’anno scorso, dopo l’annuncio della vittoria a Sanremo della sua canzone “Brividi”, Blanco è sceso dal palco per abbracciare e baciare la sua fidanzata Giulia. Dopo pochissimi giorni, però, lui viene paparazzato in una discoteca di Milano a baciare un’altra ragazza: Martina Valdes. Dopo circa un mese, i due escono allo scoperto e ufficializzano la relazione. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Martina: età, lavoro

Martina Valdes è la nuova fidanzata di Blanco da circa un anno. È originaria di Desenzano del Garda, ma attualmente vive a Salò. Non sappiamo esattamente quanti anni abbia, ma probabilmente è coetanea del compagno, che ha 19 anni. Di professione fa la ballerina per il Mamacita Club. La sua vita rimane molto privata e dai social non emergono altre informazioni su di lei. Blanco sembra essere molto romantico con lei, a partire dal primo momento in cui ha ufficializzato la relazione facendola salire sul palco durante un suo concerto a San Siro urlando: “Lei è il mio amore”.

Foto e Instagram di Martina

Sono proprio i social ad essere la principale fonte di indizi per quanto riguarda l’amore fra Martina e Blanco. Infatti, i due pare stiano insieme da marzo dell’anno scorso, quando emerge il primo video insieme mentre lei lo accompagna all’Eurovision. Martina ha un profilo Instagram seguito da quasi 60mila persone e condivide molto foto di sé e in compagnia del suo amore. I due sembrano davvero innamoratissimi e fanno molti viaggi insieme.