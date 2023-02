Roberto Benigni a Sanremo 2023: anticipazioni prima serata 7 febbraio

Quella di stasera, martedì 7 febbraio, è la prima serata del Festival di Sanremo. Sono diversi gli ospiti annunciati per questo primo appuntamento con la kermesse musicale. Solo da qualche minuto, però, Amadeus ha annunciato che a fare capolino sul palco dell’Ariston ci sarà anche il famoso attore Roberto Benigni.

Le novità annunciate in conferenza stampa da Amadeus

Lo ha annunciato qualche minuto fa, nel corso della conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche Gianni Morandi e Chiara Ferragni, il conduttore della kermesse canora, Amadeus che si è soffermato anche su altri dettagli di rilievo. Tra tutti spicca anche la partecipazione, per la prima volta nella storia del Festival, della presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una presenza annunciata dal conduttore che ha detto: “Questa sera per la prima volta nella storia del Festival sarà presente in sala il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono emozionato e grato al presidente di aver accettato il mio invito. La sua presenza testimoni la sua vicinanza al mondo dello spettacolo”.

Cambia il numero dei finalisti

Tra le altre notizie che il conduttore di questa 73esima edizione ha reso note stamattina anche il numero dei finalisti. Non sono più 3 come successo fino alla passata edizione, ma saranno 5. Ma sicuramente a fare scalpore tra i telespettatori è la partecipazione del Presidente Mattarella e del famosissimo attore Roberto Benigni che sicuramente contribuirà a portare una ventata di allegria, ma anche una parentesi di grande cultura.

Telecamere puntate su Chiara Ferragni

Già l’appuntamento di stamattina è stato un evento di successo al quale ha preso parte anche la presidente della Rai, Marinella Soldi, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il direttore di Prime Tome Stefano Coletta. Ma bisogna dire che, dopo la presentazione del 6 febbraio scorso nel quale è stato ampiamente illustrata la partecipazione di Gianni Morandi come co conduttore, oggi le telecamere sono state puntate sulla Ferragni un’icona dei giovani che non mancherà di richiamare l’interesse di una grande fetta di pubblico.

Evidentemente molto emozionata l’influencer è arrivata in conferenza stampa con un vestito rosso e ha voluto spendere qualche parola sulla sua presenza al Festival della canzone italiana: “Non sono conduttrice e presentatrice, porterò me stessa. Amadues e Gianni mi hanno fatto sentire molto accolta”.