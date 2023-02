Sanremo 2023: cantanti, canzoni in gara e ospiti della prima puntata, la scaletta ufficiale

Stasera inizia il Festival di Sanremo 2023. Sono 28 i cantanti in gara, ma si esibiranno in due serate: oggi 7 febbraio sarà la volta dei primi 14 e domani toccherà agli altri 14. Si tratta di un evento atteso dalla maggior parte degli italiani che stasera staranno incollati allo schermo per vedere la kermesse musicale che sarà condotta da Amadeus, Gianni Morandi e l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

Chi sono gli ospiti della prima serata e i cantanti in gara

Nella prima serata del Festival sono annunciati come ospiti: Mahmood, i Pooh e Blanco. Ma andiamo a vedere quale sarà la scaletta con i cantanti in gara e i titoli delle canzoni: Anna Oxa con Sali (Canto dell’anima), Gianmaria con Mostro, Mr. Rain con Supereroi, Marco Mengoni con Due Vite, Ariete con Mare di guai, Ultimo con Alba, Coma_Cose con L’addio, Elodie con Due, Leo Gassman con Terzo cuore, Cugini di Campagna con Lettera 22, Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato, Olly con Polvere, Colla zio con Non mi va, e Mara Sattei con Duemilaminuti.

I cantanti in gara nella serata di domani

Si tratta dei primi 14 big in gara che apriranno il Festival della canzone italiana. Mentre domani, mercoledì 8 febbraio sarà la volta di: Will con Stupido, Moda con Lasciami, SetHu con Cause perse, Articolo 31 con Un bel viaggio, Lazza con Cenere, Giorgia con Parole dette male, Colapesce e Dimartino con Splash, Shari con Egoista, Madame con Il Bene nel Male, Levante con Vivo, Tananai con Tango, Rosa Chemical con Made in Italy, LDA con Se poi domani e Paola e Chiara con Furore.

La serata di giovedì verrà riservata ai secondi ascolti, mentre quella di venerdì vedrà protagoniste le cover e i duetti, per arrivare alla serata conclusiva, quella di sabato 11 febbraio, che decreterà il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo.