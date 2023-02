Blanco distrugge i fiori a Sanremo 2023, Earth: “Dategli il daspo dalla Rai”

Sanremo 2023, esplode il caso Blanco. Come fu per l’ormai iconico litigio in diretta tra Bugo e Morgan ieri sera, al primo appuntamento del Festival di quest’anno, un altro cantante, Blanco per l’appunto, è finito al centro di polemiche analoghe. Bersagliato da insulti, fischi e cori, l’artista bresciano ha dato spettacolo sul palco dell’Ariston ma non con le sue canzoni bensì sfasciando tutti i fiori presenti in scena. Momenti di pura e inspiegabile follia – e nemmeno il cantante ha saputo fornire motivazioni convincenti a parte un “l’audio non si sentiva” e “io mi sono divertito” – che hanno generato il caos a Sanremo.

La denuncia di Earth: “La Rai gli dia il DASPO per un anno”

Sul caso ovviamente è montata immediatamente la polemica. In tanti sono rimasti senza parole dinanzi al comportamento no sense del cantante che nemmeno un anno fa trionfava proprio sullo stesso palco. “Non è accettabile che una persona in prima serata nazionale distrugga fiori e attrezzature pagate con i soldi pubblici e dichiari di averlo fatto per divertimento“, questa ad esempio la presa di posizione di EARTH – Associazione Nazionale di Protezione Ambientale – che chiede adesso il Daspo di Blanco dalla Rai per il pessimo esempio e per il comportamento tenuto.

Il pessimo esempio di Blanco Sanremo 2023

“Ho rivisto tutti quei video che circolano sui social con ragazzini che si divertono a distruggere monumenti e parchi pubblici“, spiega Valentina Coppola, Presidente di EARTH”. I protagonisti di questi video dichiarano non a caso sempre di “averlo fatto per divertimento proprio come Blanco al Fesival di Sanremo“. Considerando che Blanco peraltro è un vero e proprio idolo per gli adolescenti, aggiungiamo noi, l’esempio dato è pressoché pessimo. Ad ogni modo, secondo l’associazione, “invece di rimbrottare il pubblico giustamente infastidito, bene avrebbe fatto il presentatore a far ripulire tutto all’autore del gesto (in effetti tale posizione è più che condivisibile, ndr) e bene farebbe la Rai ad addebitargli i costi delle scene distrutte, ma soprattutto EARTH chiede che il cantante che ha da poco lanciato una nuova canzone sia espulso dalle scene RAI per un anno”.

