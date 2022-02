Eurovision 2022, Achille Lauro parteciperà come cantante di San Marino: sfiderà l’Italia con Mahmood e Blanco

Mahmood e Blanco, i vincitori dell’ultima edizione di Sanremo con il brano ‘Brividi’, in testa alle classifiche da settimane, all’Eurovision Song Contest, che quest’anno si terrà a Torino, dovranno vedersela con un altro cantante italiano. Stiamo parlando dell’artista romano Achille Lauro, che ha trionfato a ‘Una voce per San Marino‘ e volerà all’Eurovision 2022 per rappresentare proprio San Marino.

Leggi anche: Eurovision 2022 a Torino: date, biglietti, conduttori e cantanti in gara

Eurovision 2022, Achille Lauro partecipa per San Marino

Achille Lauro ha trionfato nel contest canoro con il brano ‘Stripper’ e quindi dal 10 maggio anche lui sarà a Torino per l‘Eurovision Song Contest. Insomma, se dovesse superare le semifinali potrebbe trovarsi faccia a faccia con Mahmood e Blancoe la sfida, in quel caso, sarebbe tutta italiana.

Achille Lauro all’Eurovision 2022

A far vincere Achille Lauro è stata una giuria guidata da Mogol nella serata finale che si è tenuta al Teatro Nuovo di Dogan. Al primo posto l’artista romano, al secondo il dj Burak Yeter con Alessandro Coli e al terzo l’emergente Aaron Sibley direttamente dal Regno Unito con la sua ‘Pressure’. Ora è tutto quasi pronto: Achille Lauro gareggerà all’Eurovision Song Contest, ma lo farà per San Marino. Arriverà in finale? Potrebbe sfidarsi con Mahmood e Blanco? Non ci resta che seguire uno degli eventi più attesi di sempre!