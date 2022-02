Mahmood al Festival di Sanremo 2022 con Blanco: chi è, età, canzoni, fidanzato, Instagram, testo, video e significato di ‘Brividi’

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Tra i big in gara anche Mahmood che salirà sul palco dell’Ariston con Blanco e insieme si esibiranno sulle note del brano ‘Brividi’. Ma conosciamolo meglio, scopriamo di più sul cantante e sul testo della canzone che ha deciso di presentare a Sanremo.

Mahmood al Festival di Sanremo 2022 con Blanco: chi è, età, carriera e canzoni

Alessandro Mahmoud è nato a Milano il 12 settembre 1992, sua madre è sarda e suo padre è egiziano. E’ cresciuto a Gratosoglio con la madre, dopo che il padre se n’è andato, lasciando la famiglia. Mahmood è molto attaccato alla Sardegna. Ha sviluppato una forte passione per la musica fin dalla tenera età, prendendo le prime lezioni di canto e chitarra a 12 anni, per poi virare sullo studio approfondito del pianoforte. Ha conseguito il diploma al liceo linguistico ma non ha poi continuato l’attività accademica. Prima di approdare sul palco di San Remo, Mahmood era semplicemente Alessandro e lavorava come cameriere in un bar. Compie i primi passi nel mondo della musica a X Factor 6, dove entra a far parte del gruppo Under Uomini, sotto la guida di Simona Ventura, ma viene eliminato quasi subito. Nel 2016 fa parte delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Nel 2018 partecipa a Sanremo Giovani, dove vince una delle due serate, aggiudicandosi un posto tra i big del Festival di Sanremo 2019 (insieme a Einar). Nel 2019 vince il Festival di Sanremo con il brano Soldi, battendo in finale Il Volo e Ultimo. E ora ci riprova in coppia con Blanco!

Mahmood: chi è il fidanzato, vita privata e Instagram

Mahmood non ha mai confermato né fatto coming out. E a Vanity Fair ha spiegato anche perché: “Dichiarare ‘sono gay’ non porta da nessuna parte, se non a far parlare di sé”. Mahmood è molto seguito su Instagram, ecco il suo account ufficiale @mahmood.

Mahmood e Blanco, testo e video della canzone ‘Brividi’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Brividi” la canzone con cui Mahmood e Blanco saliranno sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

Su una bici di diamanti, uno fra tanti.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Significato

La canzone è un grido di aiuto di una persona, che proprio non riesce a esprimersi, non riesce a dire quello che pensa, che prova, quello che vorrebbe. Racconta le insicurezza, gli sbagli di chi non sa bene come amare.