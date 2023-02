Sanremo, l’audio non funziona e Blanco distrugge la scenografia: fischi dal pubblico

“Sorpresa” a Sanremo con Blanco. Ha perso la pazienza. Per non dire peggio. E ha distrutto la scenografia. “Non sento, non sento”, continuava a ripetere mentre provava a dire mentre dal palco doveva cantare il suo ultimo pezzo, “L’isola delle Rose”. Ma Blanco, ospite alla kermesse, non riusciva a farlo, perché la musica non arrivava all’auricolare e l’artista non riusciva a sentire la sua voce. E questo gli impediva di andare a tempo.

E, dopo aver ripetuto almeno tre volte che aveva problemi, è andato in escandescenze. Il giovane cantante ha iniziato, sotto gli occhi allibiti del pubblico e di Amadeus, a lanciare i vasi di fiori e a distruggere quello che gli capitava a tiro. Intanto dal pubblico hanno iniziato a fischiare, urlandogli di andarsene. Qualcuno ha cominciato a insultarlo, mentre Blanco non riusciva a placare la sua furia.



La rabbia di Blanco

Arrabbiatissimo, Blanco ha dovuto attendere la fine del brano, mentre il pubblico continuava a fischiare. Amadeus gli si è avvicinato, chiedendo cosa fosse successo. Blanco ha spiegato che non sentiva la musica in cuffia e non poteva cantare e questo era il motivo per cui aveva dovuto interrompere la sua esibizione.

“Se vuoi, potrai ripetere la tua performance alla fine della serata”, gli ha detto Amadeus, e Blanco ha accettato. “Lo faccio perché amo la musica e mi diverte cantare”, ha risposto Blanco. “Non vedevo una scena simile dai tempi di Bugo e Morgan. Quella volta c’era Fiorello. Adesso c’è Gianni Morandi, dovrà aiutarmi a ristabilire la tranquillità”, ha provato a stemperare Amadeus. E Morandi, prendendo una scopa, ha iniziato a spazzare il palco, pieno di vasi rotti e fiori sparsi ovunque. Intanto sul web si sono scatenati con i commenti. Eccone intanto uno, con Valentina che ironizza: “Questa sono io il giorno di San Valentino”.

Impossibile far cantare Blanco

Ma nonostante quanto detto inizialmente, non hanno poi permesso a Blanco di cantare. Dopo 10 minuti infatti Amadeus e Morandi hanno annunciato che, a causa di motivi tecnici, non era possibile far effettuare una nuova esibizione a Blanco. Probabilmente, però, il problema non era solo organizzativo o tecnico, ma anche dovuto al fatto che Blanco non si era scusato per lo scatto di nervi avuto, che ha portato a distruggere il palco. Un gesto che gli è costato sicuramente la “punizione” da parte del pubblico, che non solo l’ha fischiato, ma di certo che non dimenticherà l’affeonto.