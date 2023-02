Sanremo 2023, Amadeus: ‘Blanco si è scusato, ha solo 20 anni’

‘Ha solo 20 anni, ha scatenato la rabbia sui fiori, non per mancare di rispetto a Sanremo’. Queste le parole di Amadeus. in risposta ad una domanda riguardo il gesto di Blanco sul palco dell’Ariston ieri sera. Come si ricorderà, a causa di un problema di audio in cuffia che ne ha ostacolato l’esibizione, il ragazzo ha pensato bene di distruggere tutta la coreografia floreale presente attorno a sé.

Blanco distrugge i fiori, era tutto programmato? Cosa è successo ieri a Sanremo 2023

Blanco e lo scatto d’ira a Sanremo 2023, era una finzione?

La scena che vede protagonista Blanco distruggere i fiori della sua scenografia a causa di un problema tecnico che gli ha impedito di proseguire l’esibizione, resterà senz’altro impressa nella memoria del Festival. A riguardo, non sono pochi coloro che ritengono quanto accaduto un gesto costruito, architettato per movimentare un po’ la kermesse. I dubbi appaiono legittimi anche in considerazione del fatto che l’artista nel video clip della sua nuova canzone che si intitola ‘L’Isola della Rose’ – ispirata all’omonimo film – si comporta esattamente allo stesso modo, ovvero distruggendo numerose rose presenti sul pavimento.

Le parole di Amadeus e la telefonata di Blanco

‘Era previsto che lui facesse qualcosa, anche un calcio, mi era stato detto che poteva coricarsi, fare qualcosa di particolare’ ma certamente nessuno si aspettava quanto poi è andato in onda in diretta su Rai1. Amadeus ha tuttavia perdonato il ragazzo che questa mattina l’ha chiamato porgendogli le sue scuse: ‘Blanco stamattina mi ha chiamato, era dispiaciuto. Ha chiesto scusa al Festival, a me. Ha sbagliato e questo lo sa lui per primo. Ho chiesto a lui com’è capitato e come può non capitare in futuro. Quando ci sono problemi tecnici basta alzare le mani, io mi fermo. Può capitare che qualcosa non funzioni, ci sta, è capitato. La rabbia che lui ha avuto…è un ragazzo che tra poco compirà 20 anni, l’ha scatenata sui fiori ma non per mancare di rispetto a Sanremo’. Queste le parole del direttore artistico che ha poi aggiunto: ‘Non lo voglio scusare perché lui è consapevole di questo, non mi ha chiesto di essere capito ma di essere perdonato. A 19 o 20 anni può capitare che fai qualcosa che non vorresti fare, non vorrei buttargli la croce addosso. Vorrei accettare le sue scuse con serenità’.