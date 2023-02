Chiara Ferragni a Sanremo, quale abito indosserà nella prima serata: tutti i look della conduttrice

Che vestito indosserà Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023? Non è una domanda che si pongono solo le tante signore che seguiranno la kermesse canora, ma anche le grandi giornaliste di moda. In effetti, dall’abito di Chiara Ferragni tutti si aspettano tanto: stile, innovazione, voglia di far discutere, portare una ventata d’aria fresca all’interno degli outfit presenti al teatro Ariston nella prima e ultima serata.

Da quello che emerge dalle dichiarazioni della Ferragni riguardo la sua partecipazione alle due serate più importanti di Sanremo 2023, gli abiti che indosserà proverranno dalle maison Dior e Schiaparelli. Due case di moda, che per diretta ammissione della stella influencer, sono tra le sue preferite. Tutti s’immaginano, oltre a bellissimi abiti, outfit che non solo piaceranno tantissimo alle sue fan, ma soprattutto lanceranno una moda in Italia.

A Vogue, varie giornaliste di moda si esprimono sull’abito della Ferragni. Federica Salto, in merito, dice: “Se deve essere Couture, che lo sia davvero. Questo è senz’altro uno dei look più audaci di Schiaparelli by Daniel Roseberry. Mi piacerebbe che Chiara facesse una scelta così poco classica! Perfetto per il suo fisico, questo abito plissettato della collezione couture 2018 è un sogno di semplicità ed eleganza”.

Marta Oldrini invece scrive: “Credo che gli abiti che Chiara Ferragni indosserà a Sanremo ci lasceranno senza parole, e che avranno una grande componente di sogno. Questo vestito di Schiaparelli che fascia perfettamente la silhouette del corpo è sicuramente un vestito che lascia senza fiato. Proprio come quello di Dior, preziosissimo nelle sue decorazioni”. Selene Oliva ha detto: “Uno dei trend lanciati da Chiara Ferragni è il top gioiello, ecco perché ho scelto questo look di Schiaparelli della collezione Spring 2022 couture composto da una gonna dritta e da un bra dorato caratterizzato da eleganti volute. Bouquet di fiori che cadono sul tessuto…. se non al teatro Ariston, quando?! La collezione è Dior primavera estate 2023”.