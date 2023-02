Ascolti tv Finale Sanremo 2023: dati Auditel e share di sabato 11 febbraio

Ascolti tv Sanremo 2023 sabato 11 febbraio. Amadeus ha collezionato un successo dopo l’altro, dati da capogiro per il suo quarto Festival di Sanremo. Che è davvero un successo in termini di ascolti. Ogni sera, infatti, sono stati milioni e milioni gli spettatori che si sono sintonizzati su Rai 1 per seguire la kermesse musicale più amata e chiacchierata di sempre. Anche la finale, quella in cui è stato decretato il vincitore, ha conquistato il pubblico? Sul palco dell’Ariston, insieme a Gianni Morandi e al direttore artistico, è tornata Chiara Ferragni. Ecco tutti i dati auditel e share della quinta e ultima serata di Sanremo 2023: sarà stato un successo?

Ascolti Sanremo 11 febbraio 2023: ecco i dati di ascolto della finale

La prima puntata, quella d’esordio del 7 febbraio scorso, ha appassionato 10.757.000 spettatori con uno share pari al 62.4%. La seconda, invece, ha conquistato 10.545.000 spettatori pari al 62.3% di share. E la terza, in onda dalle 21.25 alle 1.50, ha appassionato 9.240.000 spettatori, pari al 57.6% di share. Nel dettaglio: la prima parte, dalle 21.25 alle 23.31, ha conquistato 13.341.000 spettatori con il 57.2% di share, mentre la seconda parte, dalle 23.34 alle 1.59, è stata vita da 5.584.000 spettatori con il 58.37% di share. Insomma, un successo dopo l’altro. La quarta serata di Sanremo ha conquistato 11.121.000 spettatori, pari al 66.5% di share. Sanremo Star, dalle 20.42 alle 21.19, ha appassionato 12.344.000 spettatori (con il 51.09%). Nel dettaglio, la prima parte, dalle 21.25 alle 23.41, ha conquistato 15.046.000 spettatori con il 65.16% di share, mentre la seconda dalle 23.42 all’1.59 è stata vista da 7.041.000 spettatori con il 69.72% di share.

E la finale di sabato 11 febbraio? Sul palco, oltre a Chiara Ferragni che chiude la kermesse, anche i Depeche Mode, Gino Paoli e Ornella Vanoni. La puntata si è chiusa con uno share di 12.256.000 spettatori a fronte di un 66% di share.

Questo il dettaglio degli ascolti tv della finale di Sanremo:

Sanremo start (dalle 20.42 alle 21.25) – 13.389.000 spettatori, share del 57.73%

Prima parte (dalle 21.25 alle 23.54) – 14.423.000 spettatori, 62,7% di share

Seconda parte (dalle 23.58 all’1.59) – 9.490.000 spettatori, 74.65% di share

Lo scorso anno la finale di Sanremo 2022 aveva raggiunto il 64.9% di share ma considerando i nuovi metodi di rilevazione degli ascolti applicati oggi (con subentrati dal maggio scorso) avrebbe toccato quota 68% superando dunque il risultato del 2023.