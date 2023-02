Ascolti Sanremo 2023: dati di ascolto, auditel e share seconda serata 8 febbraio 2023

Ascolti tv Sanremo 2023 mercoledì 8 febbraio. Dopo il debutto e il successo, con il record d’ascolti, della prima serata del Festival di Sanremo, la kermesse musicale più amata e seguita di sempre, sta continuando. E ieri sera è andata in onda la seconda puntata, con altri 14 cantanti che si sono esibiti e hanno presentato per la prima volta la loro canzone. Ma come è andata dal punto di vista di ascolti e dati auditel? Sanremo, che vede alla conduzione per la quarta volta consecutiva Amadeus, ha sbaragliato tutti e ha battuto gli altri programmi sulle reti avversarie? Ieri, al fianco del direttore artistico, abbiamo visto la giornalista Francesca Fagnani.

Ascolti Tv Sanremo 8 febbraio 2023: ecco i dati di ascolto

Sanremo 2023 continua a collezionare successi. La prima puntata, quella d’esordio, ha appassionato 10.757.000 spettatori con uno share pari al 62.4%. La prima parte, entrando nel dettaglio, è stata vista da 14.170.000 spettatori con il 61.68%, mentre la seconda parte (dalle 23.48 circa alla fine) è stata seguita da 6.271.000 spettatori con il 64.83%. È accaduto lo stesso nella seconda puntata, quella di mercoledì 8 febbraio?

La seconda puntata di Sanremo 2023 ha conquistato 10.545.000 spettatori pari al 62.3% di share. Sanremo Start, dalle 20.43 alle 21.12, ha appassionato 12.278 spettatori con il 48.97%. Ma entriamo nel dettaglio: la prima parte, dalle 21.18 alle 23.37 è stata vista da 14.087.000 spettatori con il 61.07%, mentre la seconda parte, quella dalle 23.40 all’1.40 è stata seguita da 6.281.000 spettatori con il 65.72% di share.

Scaletta Sanremo giovedì 9 febbraio 2023

Dopo aver ascoltato i cantanti in gara, giovedì andrà in onda una nuova puntata, la terza serata del Festival di Sanremo. E sul palco dell’Ariston saliranno tutti gli artisti, quindi la puntata durerà molto di più, quasi sicuramente. Al momento, la scaletta ufficiale non è ancora stata resa disponibile, ma quello che sappiamo è che al fianco di Amadeus arriverà la pallavolista Paola Egonu. Tra gli ospiti, invece, i Maneskin che dopo la vittoria con Zitti e buoni nel 2021 hanno collezionato un successo dopo l’altro. In Italia. E non solo.