Ascolti tv Sanremo 2023: dati di ascolto, auditel e share della terza serata giovedì 9 febbraio

Ascolti tv Sanremo 2023 giovedì 9 febbraio. Continua a collezionare un successo dopo l’altro il Festival di Sanremo, che vede alla conduzione Amadeus. Con lui sul palco Gianni Morandi, compagno di viaggio, e quattro donne che si sono alternate (e continuato a farlo): Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. Dopo il debutto e il successo ottenuto anche nel corso della seconda serata, ora i riflettori sono puntati sulla terza, quella di giovedì 9 febbraio. Amadeus è riuscito a conquistare, ancora una volta, il pubblico? Sul palco sono saliti i 28 cantanti in gara. E gli ospiti e i colpi di scena non sono mancati. Sanremo è riuscito a battere, ancora una volta, le reti avversarie?

Ascolti Sanremo 9 febbraio 2023: ecco i dati di ascolto

La prima puntata, quella d’esordio del 7 febbraio scorso, ha appassionato 10.757.000 spettatori con uno share pari al 62.4%. La seconda, invece, ha conquistato 10.545.000 spettatori pari al 62.3% di share. Entrando nel dettaglio, più nello specifico, Sanremo Start, dalle 20.43 alle 21.12, ha appassionato 12.278 spettatori con il 48.97%. La prima parte del Festival, dalle 21.18 alle 23.37 è stata vista da 14.087.000 spettatori con il 61.07%, mentre la seconda parte, quella dalle 23.40 all’1.40 è stata seguita da 6.281.000 spettatori con il 65.72% di share.

E la terza puntata ha appassionato il pubblico? Ecco i dati auditel e share:

La terza serata del Festival di Sanremo, in onda dalle 21.25 alle 1.50, ha appassionato 9.240.000 spettatori, pari al 57.6% di share. Sanremo Start ha appassionato 12.287 spettatori con il 49.22%. Ma entriamo nel dettaglio: la prima parte, dalle 21.25 alle 23.31, ha conquistato 13.341.000 spettatori con il 57.2% di share, mentre la seconda parte, dalle 23.34 alle 1.59, è stata vita da 5.584.000 spettatori con il 58.37% di share.

Scaletta quarta serata Sanremo venerdì 10 febbraio 2023

Dopo aver ascoltato i cantanti in gara, venerdì andrà in onda un’altra puntata del Festival di Sanremo, la penultima della kermesse musicale. E sarà quella dedicata a cover e duetti. Sul palco, quindi, saliranno tutti i cantanti in gara, che saranno accompagnati da volti noti del mondo della musica. Ecco i duetti di venerdì 10 febbraio, prima che la gara riprenda sabato per la finalissima: