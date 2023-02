Perché Rosa Chemical si chiama così e cosa è successo con Fedez: ultime news

Ha fatto discutere prima per il contenuto del brano che ha portato a Sanremo che inneggia all’amore libero, poi per la simulazione di atti sessuali e il bacio dato a Fedez, davanti alla moglie di quest’ultimo, l’influencer Chiara Ferragni co-conduttrice del Festival. Rosa Chemical è considerato, da molti telespettatori, un personaggio trasgressivo. Ma chi è Rosa Chemical e come nasce il suo nome?

Come nasce il nome Rosa Chemical

All’anagrafe Manuele Franco Rocati, è un cantante che ha scelto ‘Rosa Chemical’ come nome d’arte. Non è una scelta casuale, perché Rosa è il nome della mamma alla quale l’artista è molto legato; mentre Chemical è un tributo alla band My Chemical Romance.

Dopo la sua esibizione nella serata conclusiva della kermesse canora, Rosa Chemical ha baciato Fedez e ha dichiarato ad Amadeus, il conduttore del Festival: “Lo so, mi è scappato. Ma questo è il Festival dell’amore e mi è venuto all’improvviso”. Anche in conferenza stampa l’artista è stato chiamato a chiarire quel bacio e Rosa Chemical ha evidenziato riferendosi all’onorevole Maddalena Morgante ha detto: “Sono sicuro che staranno ballando il mio brano anche l’onorevole Morgante e i suoi figli. Spero si sia ricreduta su di me. C’era tanto amore nella mia canzone, non mi sento di aver fatto male”.

Fedez è finito in un turbinio di polemiche

Nonostante, almeno a detta dei protagonisti di quel bacio, non sembra ci fosse un accordo, Fedez , già oggetto di polemiche, è finito ancora una volta nei guai. La moglie Chiara Ferragni presente come co conduttrice del Festival ha invitato il marito dietro le quinte per un chiarimento. E da allora il rapper è praticamente scomparso dai social. Non solo Federico Leonardo Lucia non è più presente sui social, ma si parla di una crisi di coppia tra lui e la sua dolce metà, Chiara Ferragni. Tutto questo mentre Rosa Chemical insiste a dire: “Non era programmato” e inneggia all’amore libero.